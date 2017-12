El Basket Navarra cierra la primera vuelta

29/12/2017 a las 06:00

La Leb Plata no para. El Basket Navarra , que es octavo, despide el año 2017 y la primera vuelta de la competición en casa, en el pabellón Universitario, con la intención de retomar la senda de las victorias tras romperse la racha en Granada. Enfrente estará un rival al alza: Aceitunas Fragata Morón, que ocupa la quinta plaza.



El equipo navarro desea reencontrarse con las buenas sensaciones ofrecidas en las últimas semanas y volver a la línea ascendente que se rompió a nivel de resultados en la pista del líder en la última jornada. “Tenemos que seguir siendo sólidos en casa, intentar hacer un buen trabajo a nivel colectivo. A ver si en la segunda parte de la Liga podemos asentarnos para no tener altibajos, sobre todo fuera de casa. Es en las segundas vueltas donde se ven las mejoras de los equipos”, apunta David Mangas.



El BNC está concentrado y confía en volver a sumar. “El equipo está concienciado y sabe dónde debe mejorar. Anotamos con facilidad, si conseguimos mejorar a nivel defensivo y cerrar nuestro aro en el rebote vamos a dar un paso adelante”, añade Mangas.



El último visitante del Pabellón Universitario en 2017 es Aceitunas Fragata Morón, un equipo en racha que ha ganado sus tres últimos partidos y cuenta con un balance de 9-5 que le permite tener opciones de clasificarse para la Copa LEB Plata. Aunque bien es cierto que a los sevillanos les cuesta un poco más lejos de su pista, no dejan de ser una adversario peligroso con jugadores capaces de hacer mucho daño como Cheick Conde, MVP de la última jornada.

Jornada 15

Rival. Aceitunas Fragata Morón.

Día y hora. Hoy, 20 horas.

Lugar. Pabellón Universitario.

Entradas. Todo aquel que lleve un juguete podrá entrar de forma gratuita al partido.

Etiquetas Basket Navarra

Selección DN+