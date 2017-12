Actualizada 26/12/2017 a las 11:11

Los Cleveland Cavaliers perdieron 99-92 frente a los Golden State Warriors en su visita al Oracle Arena, en un encuentro discreto del base español José Manuel Calderón, quien aportó 3 puntos en 17 minutos, al igual que el alero de Álex Abrines, quien tuvo una presencia fugaz en la victoria de los Thunder frente a Houston Rockets (112-107).



En el partido más atractivo del tradicional día de Navidad en la NBA, reedición de la pasada final, los actuales campeones se deshicieron de su rival en un emocionante partido donde los locales, ante la ausencia de Stephen Curry por lesión, fueron liderados por Kevin Durant (25 puntos, 7 rebotes y 5 tapones) y Klay Thompson (24, con 4/7 en triples, y 7 rebotes).



Además, otro protagonista de los Golden State Warriors fue Draymond Green, quien sumó su primer 'triple-doble' de la temporada con 12 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, y se convirtió en el sexto de la historia en hacerlo en la NBA.



Por parte de los Cavaliers, estuvieron lastrados por su escaso acierto en tiros de campo con un 32%, aunque muy superiores desde la línea de tres, con un porcentaje del 42% frente al 27% de los Warriors. Como muestra de ese escaso acierto, LeBron James se quedó en 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias con un acierto de 7/18 en tiros de campo.



Kevin Love fue el mejor de su equipo con 31 puntos y 18 rebotes, con el mismo poco acierto en tiros con un 9/25, aunque con mejor estadística desde la línea de 7,24 con seis triples de once intentos. El base español José Manuel Calderón estuvo menos acertado de lo habitual, anotando un solo triple en cuatro intentos y sumando además dos rebotes y una asistencia en 17 minutos.



El partido se decidió en las jugadas finales. James puso un nuevo empate a 92 faltando poco menos de dos minutos, pero los subcampeones no volvieron a anotar más. Klay Thompson anotó un triple clave, Durant defendió con acierto a la estrella visitante y el rebote ofensivo local hizo daño para dejar el anímico triunfo en Oakland.



Esta victoria sitúa a los Warriors en el primer puesto de la Conferencia Oeste, mientras los Cavaliers se mantienen en tercera posición y a la misma distancia que los Toronto Raptors, que no jugaron, y unos Boston Celtics que cayeron frente a los Wizards.



Por otro lado, los Oklahoma City Thunder sumaron su quinta victoria consecutiva ante unos Houston Rockets sin Chris Paul. El verdadero protagonismo se lo llevó Russell Westbrook con un 'doble-doble' de 31 puntos y 11 asistencias, secundado por Paul George, quien sumó 24 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. El español Álex Abrines tuvo una muy reducida participación, atrapando dos rebotes en tres minutos de juego.



En el caso de Houston Rockets, brilló uno de los claros aspirantes al MVP esta temporada, James Harden, con 29 puntos, 14 asistencias y 8 rebotes, aunque con un pobre acierto de 3/11 en triples. Junto al escolta, Clint Capela trabajó desde la 'pintura' con un 'doble-doble' gracias a sus 19 puntos y 10 rebotes.



La buena racha de los Thunder les ha permitido escalar hasta la quinta posición de la Conferencia Oeste, habiendo estado durante gran tramo de la temporada fuera de los ocho primeros puestos con acceso a 'playoffs'. En el caso de Houston Rockets, esta derrota y la victoria de Warriors frente a 'Cavs' les priva de seguir liderando la conferencia.



Los New York Knicks también jugaron por Navidad, cayendo 98-105 ante los Sixers, y prescindiendo una ver más de los servicios del español Willy Hernangómez. El duelo en la 'pintura' entre Enes Kanter y Joel Embiid se llevó todo el atractivo del encuentro, firmando el pívot de los neoyorquinos 31 puntos y 22 rebotes, mientras que el camerunés sumó 25 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones.

