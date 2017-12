Triple-doble de Pau Gasol y doble-doble de Marc Gasol

Actualizada 24/12/2017 a las 13:16

Los hermanos Gasol tuvieron este sábado, víspera de Nochebuena, dos grandes actuaciones en las victorias de San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies, con 'triple-doble' para Pau y 'doble-doble' para Marc, mientras que Serge Ibaka también brilló con Toronto Raptors y Alex Abrines le ganó el descafeinado duelo nacional de la noche a Ricky Rubio.



En Sacramento, los Spurs se afianzaron en la tercera plaza de la Conferencia Oeste tras volver a la senda de la victoria con un triunfo por 99-108 ante los Kings, con una actuación sobresaliente del catalán Pau Gasol.



El pívot de Sant Boi firmó el décimo 'triple-doble' de su carrera en la NBA, el primero con la franquicia texana y el primero en dos años, tras aportar 14 puntos, con 5/8 en tiro, 11 rebotes, todos ellos defensivos, y 10 asistencias, que volvieron a dejar clara sus cualidades en la mejor liga del mundo.



Pau Gasol, que se había perdido el anterior partido por molestias musculares, fue el acompañante perfecto de un LaMarcus Aldridge, autor de 29 puntos y 10 rebotes, para compensar la ausencia de Kawhi Leonard, mientras que otro veterano, Emanuel Ginóbili, sumó 15 tantos desde el banquillo.



"Creo que nos estamos volviendo más jóvenes", bromó el argentino. "Por supuesto, yo soy más mayor, y Tony (Parker) y Pau quizás. Tony ha estado bien desde que volvió y Pau hizo un enorme partido. Tratamos de mezclarnos con los jóvenes", añadió.



Por su parte, Marc acompañó la buena jornada para la familia con una actuación también destacada y que estuvo acompañada además de la victoria de Memphis Grizzlies en el FedEx Forum ante Los Angeles Clippers por 115-1122, la tercera en los últimos 22 partidos.



El pívot catalán sobresalió en su equipo con un 'doble-doble' clave con 17 puntos, con 7/16 en tiro, 15 rebotes y 4 asistencias, que se combinó con el gran partido de Tyreke Evans, autor de 30 puntos, 18 desde el triple, y 11 asistencias.



Entre ambos lograron tumbar a los Clippers, que lo consagró todo a Austin Williams (38 puntos) y Lou Williams (36 desde el banquillo), aunque este último perdió el balón que podría haber dado la opción a los suyos de forzar la prórroga.



Mucho mejor que los Grizzlies se encuentran los Toronto Raptors de Serge Ibaka, que se mantienen segundos en la Conferencia Este tras encadenar su sexta victoria consecutiva al ganar a Filadelfia 76ers por 102-86.



El pívot hispano-congoleño volvió a tener un papel destacado con 17 puntos (6/10), 13 de ellos en el primer cuarto, y 6 rebotes, siendo el segundo máximo anotador de los Raptors tras DeMar DeRozan (29). El equipo canadiense rompió el encuentro con su defensa en el segundo y tercer cuarto ante un rival donde no brillaron ni Joel Embiid (14) ni Ben Simmons (10).



DERROTAS DE RUBIO Y MIROTIC



Las dos últimas victorias nacionales de la noche no dejaron una actuación muy notable de los jugadores implicados. Así, el duelo en Salt Lake City entre los Utah Jazz de Ricky Rubio y los Oklahoma Thunder City de Alex Abrines se decantó del lado de este, aunque ni el base, que firmó 6 puntos con una mala noche en el tiro (3/10) y 5 asistencias, ni el balear, que hizo tres puntos y cogió tres rebotes, fueron protagonistas en un nuevo 'triple-doble' de Russell Westbrook (29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias).



Por su parte, no le fueron demasiado bien las cosas a Juancho Hernangómez, pese al valioso triunfo de Denver Nuggets en la cancha de los actuales campeones, Golden State Warriors, por 81-96. El alero madrileño sólo disputó dos minutos sin aporte estadístico alguno.



Finalmente, la otra derrota además de la de Ricky Rubio fue la de los Chicago Bulls de Nikola Mirotic, que perdieron su segundo partido seguido tras caer claramente por 117-92 ante otro favorito del Este, los Boston Celtics. El hispano-montenegrino no pudo mantener tampoco su nivel, aunque, saliendo desde el banquillo, rozó el 'doble-doble' con 9 puntos, con malos porcentajes (3/10), y 9 rebotes.



ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES



PAU GASOL: 14 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

MARC GASOL: 17 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

RICKY RUBIO: 6 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes.

NIKOLA MIROTIC: 9 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias.

SERGE IBAKA: 17 puntos, 6 rebotes y 1 tapón.

ALEX ABRINES: 3 puntos, 3 rebotes y 1 robo.

Selección DN+