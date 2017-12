El Basket Navarra pierde dejando buenas sensaciones

Actualizada 18/09/2017 a las 22:44

No llegan la victorias en la pretemporada, pero Basket Navarra parece estar más que preparado para afrontar la competición oficial después de protagonizar otra gran actuación en el cuarto amistoso de preparación, ante el CB Clavijo en Noáin (86-89). De nuevo se esfumó el triunfo en un final igualado: los de David Mangas tuvieron la última para forzar la prórroga, pero no pudo ser. No obstante, las sensaciones son positivas: el equipo compite correctamente y lo que se ve sobre la pista es muy ilusionante.

El encuentro en Noáin resultó vibrante e igualado, con un Basket Navarra que durante muchos minutos fue superior al CB Clavijo de LEB Oro. El partido fue entretenido y vistoso para el espectador, sobre todo un primer cuarto en el que el cuadro navarro fue un vendaval con una defensa férrea y sólida y con Kris Davis y Moussa Koné inapelables liderando un ataque brillante con alta anotación. Los locales llegaron a tener un +11 de ventaja que el conjunto riojano sólo pudo recortar a base de triples.

Disminuyó el acierto navarro en el segundo cuarto y el CB Clavijo logró igualar la contienda al descanso. Los de Mangas, sin embargo, siguieron serios en la segunda mitad, y sin perderle la cara al partido pese a verse por debajo en el marcador por vez primera. Los visitantes no lograban ampliar su renta más allá de los 4 puntos merced al buen trabajo y a la enorme pelea de un Basket Navarra que encontró el premio a su encomiable esfuerzo volteando el marcador ya en el último periodo. El final, muy parejo, fue de infarto: dos triples postreros de Davis y Narros a punto estuvieron de forzar la prórroga, pero el CB Clavijo se acabó llevando el premio. Injusto para los navarros, quienes lo dieron todo.