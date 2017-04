Actualizada 21/04/2017 a las 11:49

El pívot Marc Gasol volvió a ser el líder que ayudó a los Grizzlies de Memphis a conseguir una importante victoria en el duelo de playoffs contra los Spurs de San Antonio, donde estuvo su hermano mayor Pau, al que esta vez volvió a ganar en el rendimiento individual y también en el marcador final.



El triunfo llegó en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Oeste y los Grizzlies vencieron de locales 105-94 a los Spurs, que siguen al frente de la serie (2-1) al mejor de siete.



Pero para Marc fue especial el haber ayudado a romper racha de 10 derrota consecutivas que tenían los Grizzlies en la competición de playoffs antes los Spurs además de hacerlo en el duelo ante su hermano Pau, que no tuvo problemas en admitir que su exequipo había sido mejor.



"Ellos hicieron mejor las cosas, tuvieron mejor control del balón y nos dominaron en el tercer periodo sin que luego pudiésemos reaccionar por lo que hay que darles todo el mérito", declaró el mayor de los hermanos Gasol al concluir el partido disputado en el FedExForum de Memphis, donde él estuvo siete años de jugador franquicia antes de irse traspasado a Los Angeles Lakers.



Estuvieron mejor porque su hermano Marc destacó al conseguir 21 puntos y seis rebotes que le dieron solidez y consistencia tanto al juego ofensivo como defensivo de los Grizzlies.



Marc estuvo 36 minutos en la pista y anotó 8 de 14 tiros de campo, incluidos los dos intentos de triple que hizo, y 3 de 4 desde la línea de personal.



El mediano de los hermanos Gasol capturó cinco rebotes defensivos, dio tres asistencia, puso un tapón y perdió un balón, que lo dejaron al frente del juego agresivo y lucha que los Grizzlies establecieron desde el principio.



Pau reconoció que los Spurs nunca mantuvieron intensidad en su juego, especialmente en el tercer periodo y ante un rival que buscaba la victoria el resultado lógico es que se pierda.



"No tuvimos inspiración en el juego ofensivo, fallos tiros fáciles y tampoco acertamos desde la línea de personal", analizó el pívot español de los Spurs. "Ahora debemos aprender de lo sucedido y estar listos para el cuarto partido".



El propio Pau no fue esta vez el sexto hombre decisivo de los dos partidos anteriores, especialmente en el apartado ofensivo, al aportar sólo seis puntos en 27 minutos de acción.



El mayor de los hermanos Gasol anotó 2 de 9 tiros de campo, falló los dos intentos de triple, y acertó sólo 2 de 4 desde la línea de personal.



Estuvo mejor en el juego interior al capturar ocho rebotes, que repartió bajo las dos canastas, dio una asistencias y puso dos tapones sin cometer ninguna falta personal.