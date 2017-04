Actualizada 17/04/2017 a las 13:23

El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic (Bulls de Chicago), que no brilló en el apartado individual, fue el único español que disfrutó del triunfo, en una jornada de 'playoff' en la que perdió José Manuel Calderón, con los Hawks de Atlanta, y Alex Abrines, con los Thunder de Oklahoma.



Mirotic jugó 19 minutos como titular de los Bulls, pero no tuvo su mejor toque de muñeca y aportó apenas cuatro tantos, que ayudaron en la labor de equipo a la victoria de 102-106 lograda de visitantes ante los Celtics de Boston.



El exjugador del Real Madrid apenas anotó un tiro de los nueve que hizo de campo, falló los cinco intentos de triples, y acertó 2-2 desde la línea de personal.



Cumplió con cuatro rebotes, incluidos tres defensivos, recuperó un balón, perdió otro y le señalaron dos faltas personales.



Calderón volvió a la competición de los playoffs como reserva de los Hawks de Atlanta que en el primer partido de la eliminatoria ante los Wizards de Washington perdieron de visitantes por 114-107.



El jugador de Villanueva de la Serena estuvo ocho minutos en la pista del Verizon Center de Washington, donde anotó uno de los tres tiros de campo que hizo, falló el único intento desde fuera del perímetro, y no fue a la línea de personal.



Calderón también capturó un rebote defensivo, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió otro y le señalaron una falta personal.



Tampoco Abrines pudo disfrutar de la victoria, al contrario, su equipo de los Thunder perdió de visitantes por paliza de 118-87 ante los Rockets de Houston.



Abrines jugó 20 minutos y se fue sin conseguir anotación al fallar los dos tiros de campo que hizo, que fueron dos intentos de triple.



Tampoco fue a la línea de personal, dio dos asistencias, capturó un rebote defensivo y le señalaron una falta personal.



A pesar de la derrota y de no tener la mejor actuación individual, Abrines en declaraciones a la Agencia EFE dijo sentirse satisfecho por estar en la competición de los playoffs en su primera temporada en la NBA, un objetivo cumplido, pero que aspira a mucho más, a luchar por llegar muy lejos en la competición importante de la temporada.