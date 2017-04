Actualizada 17/04/2017 a las 10:15

El escolta-alero novato español Álex Abrines vio cumplido su primer objetivo como profesional al hacer el debut en un partido de playoffs con su equipo de los Thunder de Oklahoma City, y aunque lo perdieron de visitantes (118-87) ante los Rockets de Houston, sin duda, fue una meta cumplida.



"Es complicado estar feliz después de una derrota, pero si, como objetivo de primer año, pues no esta nada mal, el disputar unos playoffs, y ahora quiero llegar a lo más lejos", declaró a EFE Abrines al concluir el partido inaugural de la primera ronda de la Conferencia Oeste que se jugó en el Toyota Center de Houston.



Abrines, que ya ha entendido a la perfección la filosofía de los playoffs, como es la que todo puede cambiar en cualquier momento y nada está decidido hasta que un equipo consiga cuatro triunfos, admitió que la derrota sufrida ante los Rockets, por una diferencia de 31 puntos estaba ya superada.



"Lo de hoy ha sido un bache, pero bueno la serie es 1-0 y no ha que preocuparse por perder de 40 o de dos porque al final suman lo mismo", valoró el jugador mallorquín que disputó 20 minutos como reserva, y se fue sin anotación al fallar los dos tiros que hizo a canasta, ambos intentos de triples, capturó un rebote y dio dos asistencias.



Pero lo más importante para Abrines es que físicamente se encuentra bien, recuperado e las molestias del esguince que sufrió en la rodilla izquierda y que le costó perderse varios partidos de la temporada regular.



"Estoy bien, el problema ha sido en la otra rodilla, la izquierda, pero ahora ya estoy totalmente recuperado y el golpe que sufrí hoy no ha sido nada. Todo controlado", explicó Abrines. "Preparado para dar el ciento por ciento en estos playoffs".



Abrines destacó que el equipo jugó bien durante toda la primera parte al cumplir con el esquema que habían establecido para controlar a los tiradores de los Rockets desde fuera del perímetro.



"Hemos trabajo mucho y muy bien en lo que queríamos. En evitar que no tirasen triples abiertos y el pívot dominando la zona y en la segunda parte, quizás hemos perdidos esas esencias en la segunda, con un juego un poco alocado y caímos en su esquema de dejarlos que aprovechasen al máximo lo bueno que son con los tiros desde fuera del perímetro", analizó el joven jugador mallorquín.



Abrines señaló que los Rockets tuvieron una racha muy buena de triples, ante la que nada pudieron y que fue la que estableció la diferencia en el marcador.



Sin embargo, él mismo ya estaba recuperado de la derrota, y con la mente puesta en el próximo partido, en el que tendrán que ver que ajustes y modificaciones hacen.



"Tendremos que cambiar algunas cosas, pero no creo que sean muchas, dado que a pesar de la derrota hicimos un buen planteamiento y habrá pequeños detalles y sobre todo lo que ellos puedan modificar de cara al segundo partido", adelantó Abrines. "El objetivo será mantener el ritmo que tuvimos en la primera parte durante todo el partido".



Abrines, como compañero y amigo del base estrella Russell Westbrook, dijo sentirse muy "orgulloso" y "feliz" de haber estado a su lado, formar parte del equipo con el que batió la legendaria marca de los 41 triples-dobles durante una temporada regular (42) que había estado en poder de Oscar Robertson desde 1962-63.



"Es algo increíble. El hecho de compartir vestuario, poder llamarlo amigo y no sólo compañero, para mi ha sido un honor", subrayó Abrines. "La verdad, es que verlo como cada día que hacía un triple-doble se superaba era algo grandioso".



Abrines reconoció que había partido que ni estando en el campo se podía creer lo que hacia Westbrook.



"La verdad es que hay muchas cosas que aprender de un jugador como él", agregó el internacional español de sólo 23 años, que ha hecho historia junto a otros cinco compatriotas más que han logrado alcanzar los playoffs con sus respectivos equipos, nueva marca en el baloncesto nacional.