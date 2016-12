Pau Gasol y Ricky Rubio se salvan de la mala jornada vivida por los españoles

Actualizada 31/12/2016 a las 16:21

El pívot Pau Gasol y el base Ricky Rubio cumplieron como titulares para ayudar a sus respectivos equipos, los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota, a conseguir sendas victorias en la jornada de la NBA. Gasol no brilló individualmente, pero hizo un buen despliegue colectivo que permitió a los Spurs ganar por 110-94 a los Trail Blazers de Portland, y pese a jugar el segundo partido consecutivo sin su gran líder, el alero Kawhi Leonard que estaba afectado por problemas estomacales.



El jugador de Sant Boi disputó 23 minutos como titular y aportó 10 puntos tras anotar 4 de 11 tiros de campo y 2 de 2 desde la línea de personal. El mayor de los hermanos Gasol también capturó siete rebotes, incluidos cinco defensivos, entregó tres asistencias. recuperó un balón y perdió otro.



Mientras que Rubio, con nueve asistencias, siguió de director del juego de unos Timberwolves que lograron una importante victoria en su campo por 116-99 a los Bucks de Milwaukee. El jugador de El Masnou, que estuvo 35 minutos en la pista del Target Center de Minneapolis, cumplió con cinco puntos al anotar 2 de 4 tiros de campo, incluido un triple en tres intentos, y capturando un rebote, recuperando cuatro balones y perdiendo otros dos.



Mirotic sigue con falta de acierto



Los Sixers de Filadelfia tuvieron el exclusivo honor de ser el único equipo que consiguió la victoria fuera de su campo al derrotar 122-124 a los Nuggets de Denver. El partido que se presentaba con la posibilidad de duelo entre españoles, finalmente no se dio al no jugar con los Sixers el base canario Sergio Rodríguez al estar lesionado y tampoco lo hizo el novato ala-pívot Juancho Hernangómez con los Nuggets, por decisión de su entrenador Michael Malone.



El 'Chacho' Rodríguez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo el pasado jueves cuando los Sixers se enfrentaron a los Jazz de Utah y el exjugador del Real Madrid se lesionó en el segundo cuarto y no volvió al partido. El puesto de Rodríguez volvió a ser cubierto con todas las garantías T.J. McConnell, que es ahora el único base de los Sixers que no se encuentra lesionado.



El pívot novato Willy Hernangómez, hermano mayor de Juancho, jugó siete minutos como reserva de los Knicks de Nueva York que siguieron por la ruta de la derrota como visitantes (104-92) ante los Pelicans de Nueva Orleans. Hernangómez anotó dos puntos al encestar el único tiro que hizo a canasta, capturó dos rebotes, repartidos en ambas canastas, perdió un balón y cometió una falta personal.



Mientras que el ala-pívot hispanomontenegrino Nikola Mirotic siguió con falta de acierto y los ocho puntos que aportó no ayudaron a sus Bulls a evitar la derrota lejos de Chicago ante los Pacers de Indiana (111-101). Mirotic jugó 27 minutos de reserva y anotó sólo tres canastas de 14 intentos, incluidos dos que fueron triples de 11 tiros desde fuera del perímetro, y no fue a la línea de personal. El también exjugador del Real Madrid capturó seis rebotes que fueron todos defensivos, puso tres tapones y perdió un balón.