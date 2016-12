Marc Gasol vuelve a brillar pero no logra la victoria de los Grizzlies

28/12/2016 a las 15:02

El pívot español Marc Gasol ha recuperado de nuevo su condición de jugador completo y líder de los Grizzlies de Memphis que esta vez no pudieron aprovechar su gran labor individual y colectiva en la jornada de la NBA. Gasol lo hizo todo en el campo del TD Garden de Boston, menos, al final, impedir que su equipo de los Grizzlies perdiesen el partido por 113-103.



El mediano de los hermanos Gasol impuso siempre su poder dentro de la pintura y le ganó el duelo individual al pívot dominicano Al Horford, la adquisición estrella de los Celtics en el descanso de verano, que nunca pudo con la inspiración y el poder del internacional español.



A diferencia de la noche anterior, que los Grizzlies también perdieron ante los Magic de Orlando, esta vez Gasol si brilló con su juego individual y colectivo al quedarse a las puertas de un doble-doble tras aportar 26 puntos y repartir nueve asistencias.



Gasol estuvo 38 minutos en la pista del TD Garden de Boston, donde encestó 9 de 20 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples, 5 de 6 desde la línea de personal y logró cuatro rebotes. El jugador de Sant Boi también recuperó dos balones, perdió tres y puso tres tapones, que lo dejaron líder del equipo en esa faceta del juego interior.



ÁLEX ABRINES SE SIGUE ADAPTANDO



Otro español que vio acción en la jornada fue el escolta-alero novato Álex Abrines, que volvió a mostrar que va a más en su juego como reserva de los Thunder de Oklahoma City a los que ayudó a ganar a domicilio por 94-106 a los Heat de Miami.



Abrines confirmó que cada día va a más en su adaptación a la NBA y comienza a tener minutos de calidad que los aprovecha para ser un jugador importante en el banquillo de los Thunder.



El internacional español esta vez en los 22 minutos que recibió del entrenador Bill Donovan aportó 14 tantos, cuarto mejor anotador de los Thunder, al encestar 5 de 9 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, logró dos rebotes, puso un tapón y cometió cuatro faltas personales.



Mientras que el veterano base José Manuel Calderón siguió sentado en el banquillo de Los Angeles Lakers para ver como de nuevo su equipo perdía en el Staples Center, esta vez por 100-102 ante los Jazz de Utah.



Calderón se fue de nuevo del partido sin recibir ningún minuto de acción por parte del entrenador de los Lakers, Luke Walton, que no mejora el rendimiento del equipo, pero no quiere hacer cambios en los que pueda tener minutos el veterano jugador español que podría aportar experiencia y ayuda a los jóvenes valores del equipo.