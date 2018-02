Maitane Melero, campeona de España y récord en el 3.000

Actualizada 18/02/2018 a las 10:46

Era una de las grandes favoritas y lo demostró. La navarra Maitane Melero Lacasia volvió a mejorar su récord navarro del 3.000 pero, en esta ocasión, además lo hizo colgándose un oro histórico para el atletismo navarro en el Campeonato de España en pista cubierta de Valencia.



La del Grupompleo Pamplona Atlético -que llegaba con la mejor marca de la temporada entre las finalistas(9:14.58, récord navarro que logró el pasado día 8 en Madrid)- rompió la barrera del 9:10 y paró el crono en 9:08:43, con casi 2 segundos de ventaja sobre la asturiana Beatriz Álvarez (9:10.35) y más de 5 sobre Irene Sanchez-Escribano (9:13.80).



Melero, que cumplirá este próximo martes 35 años y que ya el pasado año sorprendió con un bronce para el recuerdo en esta misma prueba, se convierte en la primera campeona de España del mediofondo y el fondo navarro tras una carrera que dominó y en la que fue de menos a más, con un explosivo final. Así, tras mantenerse en una posición intermedia y cómoda en la primera mitad de carrera (pasaron el 1000 en 3.07), tomó el mando de la misma a partir del paso por el 1.200 para forzar el ritmo e irse destacada sobre el tartán del velódromo Luis Puig, pasando el 2.000 en 6:08 .



SIN SER ATLETA PROFESIONAL

Madre de Ilai -que acaba de cumplir 2 años- junto a su compañero Alberto e ingeniera en Acciona, Melero rubrica con este triunfo dos temporadas de ensueño en la que, sin ser atleta profesional, ha logrado la plata nacional en el 5.000 al aire libre, la plata nacional de la Milla y ser incluida en el equipo nacional para competir en el último Europeo de campo a través. Todo ello, sin olvidar que es la reina navarra del mediofondo y fondo navarro al ostentar actualmente seis récords forales: cuatro al aire libre -1.500, 5.000, 10.000 y 10 kilómetros ruta- y otros dos más en pista cubierta -1.500 y 3.000-.



Sin duda, el oro del 3.000 fue el broche perfecto a la primera jornada del campeonato para el atletismo navarro, que contó con cuatro mejoras de marca personal -Asier Martínez en 60 vallas, Yaiza Sanz en 60 lisos, Miren Bartolomé con 4,06m en pértiga o Leyre De la Rúa en 400 lisos-.

Melero: “Al ver a mi hijo en la pista, me he echado a llorar y no he parado”





Vaya campeonato.

Estoy muy contenta con la medalla de oro. No me lo han puesto nada fácil, porque he visto que me venían encima al final.

No ha sido una carrera sencilla.

No, poque ha salido tirando Irene Sánchez Escribano, y me ha costado mucho entrar en carrera. No iba con buenas sensaciones al principio, yo quería lanzar yo pero hasta el 1500 no he podido cambiar de ritmo, a mi me interesaba no llegar juntas al final y no me la podía jugar. He arriesgado, y me ha salido bien aunque me ha costado mucho al final.

Su primera medalla de oro.

Tenía otras medallas, y me he emocionado mucho en el podio. He visto a mi hijo y he roto a llorar, porque me ha hecho mucha ilusión. Salgo en todas las fotos del podio llorando.

Y segundo récord navarro de 3.000 en una semana.

Sí, y es muy buena marca. Esta marca era mínima para el Europeo el año pasado. Un 9.08 en una carrera así está muy muy bien y me hace mucha ilusión. Yo voy a seguir entrenando por batir esa marca.

¿Y después de esto?

Voy al campeonato de España de Cross. Estoy bien.

