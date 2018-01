Actualizada 18/01/2018 a las 08:46

En apenas tres años compitiendo en salto con pértiga, Miren Bartolomé Garayoa (2 de enero de 2018) ya ha pulverizado el récord en categoría júnior en varias ocasiones. Risueña, optimista y extrovertida, Miren afronta su primer año como sub23 con el deseo de superar esos 4 metros y 30 centímetros. ¿Se esperaba algo parecido cuando comenzó a practicar atletismo a los 16 años? No. Cuando hacía gimnasia me decían que si lo dejaba que me pasara a pértiga, que sería buena. Pero m

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Fermín Astráin

Selección DN+