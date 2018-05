Kerry Perry, presidenta Federación de Gimnasia, pedirá una disculpa completa

Perry se presentará ante los legisladores encargados de examinar y supervisar el papel que la comunidad olímpica de Estados Unidos jugó en los recientes escándalos de asalto sexual a los que fueron sometidas durante años las jóvenes atletas. En sus primeros comentarios públicos desde que el pasado diciembre asumió el cargo, Perry planea mostrar a los representantes los cambios que la Federación de Gimnasia, que ahora preside, ha realizado en lo que va del 2018 para erradicar por completo una cultura en la que las señales de advertencia de abuso no fueron atendidas durante años.



El subcomité comenzó su investigación a raíz de una audiencia relacionada con la sentencia de cárcel que recibió Nassar, el excoordinador médico nacional de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que admitió haber usado su puesto para molestar a sus pacientes, la mayoría de los cuales eran gimnastas jóvenes. Nassar está cumpliendo 60 años de prisión federal por cargos de pornografía infantil antes de que comience una sentencia de hasta 175 años por cargos de agresión sexual que ejerció contra las jóvenes gimnastas. "Quiero pedir disculpas a todos los que fueron perjudicados por los horrendos actos de Larry Nassar", escribió Perry en una declaración de apertura que planea leer en la audiencia de hoy, miércoles, que fue dada a conocer por primera vez por el periódico USA Today. "... Que no haya ningún error, esos días han terminado. Nuestro organismo está en un nuevo camino, con un nuevo liderazgo y un compromiso para garantizar que lo vivido nunca vuelva a ocurrir".



Perry también dice en su declaración que la organización espera reanudar las conversaciones para llegar a un acuerdo en agosto por los cientos de demandas civiles que enfrenta su organismo de mujeres que dicen que Nassar abusó de ellas. La Federación de Gimnasia está incluida, junto con el Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC), entre los actores legales a los que se les piden responsabilidades en las citadas demandas que han sido presentadas ante la justicia. Además de la Universidad Estatal de Michigan y Twistars, un gimnasio de Michigan, donde Nassar trató a pacientes semanalmente durante muchos años. El estado de Michigan acordó la semana pasada pagar 425 millones de dólares a los 332 afectados por los abusos que demandaron a la universidad para establecer su parte en esas demandas, y el centro académico también acordó apartar 75 millones de dólares adicionales para cualquier reclamo dentro de los próximos dos años. Varias de las mujeres que estuvieron presentes en las conversaciones de mediación que llevaron a ese acuerdo dijeron que estaban decepcionadas de que los términos del acuerdo no incluyeran ninguna promesa de reforma institucional. Ahora esperan que los legisladores como los que forman parte del Subcomité de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes puedan ayudar a promulgar los cambios en la política que están buscando.



Se espera que otros líderes de la comunidad olímpica se unan a Perry en la audiencia del miércoles en Washington. La presidenta ejecutiva del Comité Olímpico de EE. UU., Susanne Lyons, asistirá junto con el oficial de más alto rango de las organizaciones nacionales que gobiernan el taekwondo, la natación y el voleibol. Las tres organizaciones están envueltas en sus propios escándalos sobre cómo se manejaron las acusaciones de abuso sexual en el pasado. Una audiencia similar celebrada por los senadores estadounidenses estaba programada para el martes, pero fue rechazada porque el exCEO de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Steve Penny, a quien Perry reemplazó el pasado diciembre, y la famosa entrenadora del equipo nacional Marta Karolyi declinaron invitaciones para hablar. La expresidenta de la Universidad Estatal de Michigan, Lou Anna Simon, aceptó la invitación y se espera que hable cuando la audiencia se celebre en junio. En 2016, la Federación de Gimnasia contrató a la exfiscal federal Deborah Daniels para revisar su cultura y recomendar cambios. Perry planea decirle al Congreso que su organización ha implementado el 80 por ciento de los cambios de política que Daniels sugirió en un informe que publicó el pasado junio, además de asegurar que de manera progresiva serán completados en el futuro.



1'3 MILLONES DE DOLARES PARA INDEMNIZACIONES



El Comité Olímpicos de Estados Unidos (USOC) hará una "aportación inicial de 1,3 millones de dólares" al Fondo de Ayuda a los Deportistas de la federación nacional de gimnasia, que irán destinados específicamente al asesoramiento y asistencia a las gimnastas víctimas de abusos sexuales. "Aunque desgraciadamente no podemos borrar los terribles abusos sufridos por demasiadas gimnastas, debemos apoyar de todas las formas posibles sus valientes esfuerzos por recuperarse", ha señalado en un comunicado la directora ejecutiva en funciones de USOC, Susanne Lyons. "Les fallamos una vez y no volverá a ocurrir", añadió. Larry Nassar, médico de la selección estadounidense de gimnasia, está ingresado en prisión tras ser condenado tres veces por distintos cargos de pornografía infantil y agresión sexual. Entre sus víctimas (más de 300 mujeres testificaron en su contra) figuran campeonas olímpicas como Simone Biles, Aly Raisman o Gaby Douglas. USOC establecerá otro programa de ayudas para víctimas de abusos en otros deportes, que incluirá asesoramiento y tratamiento. Estará en funcionamiento al final de este año.

Selección DN+