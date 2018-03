Jorge Garbajosa y Raúl Chapado, de deportistas a gestores

Actualizada 16/03/2018 a las 09:49

Jorge Garbajosa, exjugador internacional con la selección española de baloncesto, y actualmente presidente de la federación nacional, y Raúl Chapado, exatleta con palmarés europeo y que es su homólogo en la de atletismo desde 2016, dieron una conferencia este jueves en Pamplona. Hablaron sobre el paso del alto rendimiento a la gestión deportiva en el Foro “Deporte y Sociedad”. Fue moderado por Leticia Acaz (Aedona).



La charla versó sobre el enfrentamiento del cargo después de su retirada deportiva. Los dos estaban de acuerdo en que portar ese puesto en su federación correspondiente era arriesgado. No aspiraban a serlo y si lo aceptaban era para “hacerlo bien” y “ser transparentes”. En ningún caso iban a aceptar el puesto para devolver lo que el deporte les había dado a ellos, porque no podrían alcanzarlo todo. Su forma de liderar es con el objetivo de que sus deportes salgan reforzados cuando acaben su función como presidentes.



Chapado asumió el cargo como lo hacía al ser atleta; planificar la temporada y organizar los objetivos. A Garbajosa, por su parte, le costó adaptarse. “Te metes en el carril y empiezas a andar”, aseguró. Así siente que ha sido su vida. “Siempre me subía a un vagón y las vías iban construyéndose solas, pero tengo claro que ser presidente ha sido la oportunidad del siglo. Es una época preciosa para el deporte , es un momento de cambio, es un momento apasionante”, explicó. Los dos tienen conceptos diferentes de liderazgo pero lo que sí que comparten un valor primordial: la ejemplaridad. “Nunca has visto a Pau o a Nadal hacer un gesto feo y eso es lo que hay que enseñar”.



Después de la presentación y explicación de su trayectoria y paso a gestores se dio paso a las preguntas. Las mesas estuvieron principalmente pobladas por gente relacionada con el deporte.



¿Cómo habéis enfocado esa diferencia de ser jugador a ser gestor, a pasar a responder a las reclamaciones?

Garbajosa: es complicado, no te preparan para responder ante esas reclamaciones. Lo que sí que sé es cómo se sienten los jugadores, sabes como piensan, porque has sentido alguna vez eso.

Chapado: Es fácil pedir pero, ¿a quién se lo quitas? Lo principal para tomar una decisión es tener los argumentos suficientes para sustentarlo. Lo que siento es que hay que dar respuesta a todo el mundo, ser accesible a la gente



¿Cómo abordáis temas de dopaje y violencia en vuestras respectivas federaciones?

Garbajosa: En el baloncesto, tenemos bastante suerte, a día de hoy los casos de dopaje son pocos. Con la violencia somos implacables.

Chapado: Lamentablemente es parte de la condición humana, la trampa. Hay quien piensa que no cumpliendo la norma se llega antes.



¿Que retos veis que tiene la mujer en el deporte?

Garbajosa: Desde la federación lo tenemos muy claro, empezando porque este es el año del baloncesto femenino

Chapado: Por suerte en este deporte estamos equilibrados.

Garbajosa: “No me imaginaba que acabaría como presidente”

Las primeras palabras de Jorge Garbajosa fueron dedicadas a su compañero de ponencia, Raúl Chapado: “Le admiraba como deportista, mucho, pero reconozco que le admiro mucho más como gestor, reconozco que cuando hay algún tipo de decisión que tomar le consulto a él, confío mucho en criterio”.



Uno de los pilares que le ha movido a Garbajosa ha sido la pasión y sabe que el baloncesto es su vida, pero que sin pasión no llegas a ningún lado. “Un deportista sin pasión no es deportista”.



Por orden, Garbajosa contó su juventud y cómo acabo siendo deportista profesional. “Una vez que decidí jugar a baloncesto quise ser el mejor jugador de la historia, porque lo que me mueve es la pasión, yo quería aprender, curtirme” dijo. Y se enfrascó en el mundo del baloncesto hasta conseguir jugar en equipos extranjeros y competir en el equipo nacional. “No cambiaría ni un solo minuto de mi carrera. ¿Por qué digo esto? Esto me ha servido a cumplir dignamente el trabajo que estoy desempeñando ahora”, dijo. “Cuando me retiré en 2011, me prepusieron que trabajase en la Federación y me pareció la oportunidad del siglo, pero tuve un gran problema las 48 horas de entrar en el trabajo”, asumió. “Estaba sentado en una mesa sin hacer nada, yo quería empaparme, conocer los problemas para mejorar”.



Pasado año y medio Garbajosa ha conseguido trasladar la ilusión de jugador a gestor. “Esa pasión por ser el mejor gestor me hizo aprender. Me gusta mi trabajo, porque me apasiona”, terminó el exinternacional.

Chapado: “Para liderar hay que ir un paso por delante”

Las tres palabras “funciones, sensaciones y pasiones” son el elemento inspirador que hace mejorar a cada jugador y es lo que él como gestor quiere trasmitir. “El deporte ha sido mi vida pero detrás de mí había mucha gente que me apoyaba, y ahora mismo también lo siento como presidente, así que creo que es otro pilar que deben tener mis atletas”. Chapado aspiraba a jugar a baloncesto, pero una lesión en la mano le hizo reenfocar su carrera deportiva. Se dedicó al triple salto.



Respecto a la dirección de la Federación lo ve muy claro. “Un deportista cuando empieza la temporada se sienta con su entrenador, se marca unos objetivos y se planifica los campeonatos y las carreras. Creo que la gestión es exactamente lo mismo, es un gestión más administrativa pero hay que organizar marcándose unos objetivos”, explicó. Para dirigir hay que ser un visionario. “Quien tiene que liderar tiene que estar un paso por delante que los demás, tener recursos y reaccionar y sobre todo rodearte de gente que cree en ti, que te apoya ”.

Otro de los elementos que ha aprendido en el deporte y que está intentando plasmar en la presidencia es que “hay que ser ambicioso, pero hay que tener un límite”. “En el éxito ten humildad y en los malos momentos ten paciencia, es un concepto que si lo asumes te acompañará y te ayudará a controlar lo que te pase en cada momento”, dijo Chapado, que aspira a ser un líder con valores sólidos. Humilde y con aspiraciones ambiciosas.

