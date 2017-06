Mario, la joven promesa del motor navarro

Actualizada 30/06/2017 a las 10:18

Con tan solo 11 años, Mario Mayor Francés (Fontellas, 4-3-2006) compite en el Campeonato de España de Velocidad. El joven navarro es una de las promesas del motociclismo y espera poder cumplir su sueño de llegar a correr en Moto GP, al igual que su ídolo Marc Márquez.

Mario comenzó en el mundo de las motos cuando tan solo tenía cuatro años. Su padre es un gran aficionado a las motos y le transmitió al joven esta pasión. A pesar de ser tan pequeño cuando se subió por primera vez a una moto, destaca que nunca le dio miedo.

“Mi padre siempre me ponía en la tele Moto GP porque a él le gusta mucho y a mi me encantaba. Cerca de mi casa había una escuela de motos y mi padre decidió apuntarme. Ahí empezó todo”, aseguró el piloto.

Desde ese momento, el joven no ha abandonado las motos. Ahora que compite, compagina el colegio con los entrenamientos para prepararse. Su padre es quien se encarga de ayudarle en la preparación. “Entreno tres días a la semana. Los miércoles y los fines de semanas. El sábado por la mañana hago un poco de Motocross y por la tarde hago técnica. Los domingos suelo hacer normalmente circuito”, señaló.

Actualmente Mario forma parte del equipo WIMU CNS. Su director, Raúl Millán, resaltó especialmente la proyección del de Fontellas. “Nos fijamos en él porque lo llevábamos siguiendo varios años desde que corría en categorías más pequeñas, en karting, y la verdad que lo hacía muy muy bien. Por eso decidimos incorporarlo.

El equipo es de Zaragoza y nos gusta apostar y apoyar chicos de esta zona, Aragón, La Rioja, Navarra... Y Mario ha sido siempre un referente en las categorías pequeñas. Vamos a ver si conseguimos que siga creciendo como piloto para que las cosas salgan bien”, comentó Millán.

Una jornada especial

Después de competir en varios circuitos de España, ayer Mario pudo correr ‘en casa’. La cuarta prueba del campeonato nacional de velocidad se celebró en el Circuito de Los Arcos, por lo que el joven compitió en su tierra, algo que para él es “muy especial”.

“He corrido en otros circuitos de España, pero correr aquí me ha gusta mucho porque ha venido mi familia a verme y estoy muy contento”, destacó .

Mario corrió la carrera de 85GP/Moto4 y quedó en la clasificación de ambas categoría en el puesto veinte. Aunque él compite en 85GP donde obtuvo una muy buena sexta posición.

“La carrera ha ido bien. He tenido buena salida, he conseguido engancharme a unos pilotos que estaban delante de mí y me han llevado más adelante. He ido toda la carrera peleando con otro piloto y al final ha quedado él delante mía. Pero he quedado sexto y está muy bien”, afirmó Mario, quien sueña con convertirse algún día en campeón del mundo de Moto GP.