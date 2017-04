Actualizada 27/04/2017 a las 13:57

La Dirección General de Cultura ha presentado esta mañana una nueva edición del Festival de Danza Contemporánea DNA, que estrena dirección artística y se traslada de fechas para ofrecer entre el 20 de mayo y el 3 de junio, un espacio que apuesta por la diversidad de lenguajes artísticos y formatos, la internacionalidad de las compañías y los conceptos de comunidad, ecopolítica y futuro. La Dirección General de Cultura organiza el festival en colaboración con Fundación Baluarte.

Durante dos semanas, DNA 2017 acogerá treinta presentaciones públicas, 15 de ellas espectáculos, repartidas por los teatros y espacios públicos de nueve municipios navarros ­-Pamplona, Barañáin, Huarte, Noáin, Villava, Lesaka, Aoiz, Altsasu/Alsasua y Tudela-. Se quiere con ello preservar el equilibrio territorial en la programación que promueve la Dirección General de Cultura en esta legislatura.

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha presentado esta mañana el programa en Baluarte acompañada por el director general de Cultura, Fernando Pérez, y la directora artística del Festival, Isabel Ferreira.

DIVERSIDAD DE LENGUAJES Y FORMATOS

Esta edición apuesta por la diversidad de lenguajes artísticos. Así, la danza se fusionará con el cine (como en los espectáculos Womb de Gilles Jobin y Oskara Plazara de Kukai Dantza), con las artes plásticas, la escultura, la performance, las acciones o la ocupación de calle. La gran revolución que está viviendo el mundo del cine con la realidad virtual tendrá también presencia en DNA a través de una selección de video-danza 3D.

Hay también diversidad en el tamaño y en el formato de las obras, alguna a cargo de compañías con hasta 26 bailarines, como la taiwanesa Cloud Gate Dance Theatre, y otras, que reunirán a 50 personas en espacios públicos, como Árboles de la brasileña Clarice Lima. Habrá espectáculos para la experimentación sonora (Anarchy de Societat Doctor Alonso o Sinestesia de los catalanes Iron Skulls).

Y también habrá lugar para la diversidad de los cuerpos y de las capacidades que llegará con Homem Torto, del brasileño Eduardo Fukushima, Sobre Ruedas de Becky Siegel, que trabaja con bailarines de su compañía, Kon moción, y del grupo Lua de AMIMET, uno de los primeros conjuntos de danza en silla de ruedas en España.

INTERNACIONALIDAD

Una de las novedades respecto a la edición de 2016 es también la diversidad en la procedencia de los artistas invitados. Siete propuestas proceden de creadores de Iberoamérica, África, Asia, Europa o Estados Unidos. Entre las visitas programadas, algunas son tan destacadas como la de la pionera de la danza contemporánea Martha Graham Dance Company, o el congoleño Faustin Linyekula, uno de los coreógrafos más prestigiosos de África, que presentará por primera vez en España, more more more…future, un espectáculo de danza y punk-rock en el Teatro Gayarre, el 25 de mayo, día internacional de África.

COMUNIDAD, ECOPOLÍTICA, FUTURO

DNA girará este año en torno a tres conceptos: comunidad, ecopolítica y futuro. Así, por una parte, el festival contará con trabajos que reflejan las urgencias y necesidades de la sociedad. Así ocurre en Rice, obra de Cloud Gate Theatre que cuenta la transformación del paisaje producida en Taiwán cuando sus granjeros sustituyeron el uso intensivo de fertilizantes químicos, por los métodos ecológicos de cultivo. También sucede en el documental escénico Extraños Mares Arden, donde Laida Azkona y el chileno Txalo Toloza narran la historia de cómo en Atacama, el desierto más árido del planeta, entre yacimientos mineros, pueblos fantasmas y novelas del oeste, se sentaron las bases de la todopoderosa industria del arte contemporáneo. Y también en Transoceánica, de Carmen Larraz (Dinamo Danza) y Uxue Montero, quienes reflejan los cambios en el paisaje navarro causadas por la intervención humana.

La idea de futuro planea también sobre estas y otras obras como More more more Future de Faustin Linyekula o Anarchy de los catalanes Societat Doctor Alonso, como un llamamiento a la acción en el presente. El futuro de la danza también será tema de las conversaciones del programa de actividades: ¿cuál es la danza del futuro?, ¿hacia dónde va? ¿cuál es su espacio dentro del mundo de la economía cultural?

ACTIVIDAD PARALELAS

DNA comienza su programa de actividades el sábado 29 de abril, fecha en la que da inicio coLABoratorio DNA, un laboratorio de cinco semanas dn el Centro Huarte que tiene como objetivo el estímulo de lacreación local, incentivando laconvivencia con artistas de diferentes países.

DNA tendrá tres residencias artísticas en Lesaka, Aoiz y Barañáin, que culminarán en preestreno. 'Artistas Inflamables' pasarán una semana de residencia en el Auditorio Barañáin y finalizarán con el preestreno de Coin-çi-danses . Por su parte, la compañía del brasileño Eduardo Fukushima pasará tres semanas en Lesaka en donde presentarán Título em Suspensão. Finalmente, las navarras Carmen Larraz y Uxue Montero realizarán la residencia en Aoiz, en donde harán el preestreno de Transoceánica.

Además, durante los quince días del festival, DNA acogerá en su programación el encuentro de la Red Iberoamericana de Festivales de Video-danza y el Encuentro DNA – PEA (Programa de Expansión Artística) centrado en la relación entre las Artes Vivas y el mundo económico-cultural. Se conforma así un festival que, además de buscar la calidad celebra el encuentro y el diálogo.