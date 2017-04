Star Wars Episodio IX llegará en mayo de 2019

Actualizada 26/04/2017 a las 17:08

La tercera y última entrega de la nueva trilogía de Star Wars, el episodio IX, ya tiene fecha de estreno y llegará a los cines en mayo del 2019. Así lo reveló Disney, confirmando a Colin Trevorow en la dirección de la esperada cinta que volverá a transportar a los espectadores a una galaxia muy, muy lejana.



Se espera que el episodio IX de Star Wars vuelva a reunir para la ocasión a Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac, que no estarán acompañados por Carrie Fisher como anunció Disney recientemente, desvelando que no recreará por CGI a la actriz fallecida como sí hizo en Rogue One: Una historia de Star Wars.



El episodio IX pondrá punto y final a la nueva trilogía ambientada en el universo creado por George Lucas, aunque no será el fin de las entregas cinematográficas de la popular franquicia intergaláctica. De hecho, el estudio cinematográfico del ratón animado declaró recientemente sus intenciones de producir películas de Star Wars, al menos, hasta el año 2030.

EL EPISODIO VIII, EL 15 DE DICIEMBRE



La octava entrega de la franquicia se estrenará 15 de diciembre de este año y volver a estar protagonizada por Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong'o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux), Gwendoline Christie (Capitana Phasma) y Andy Serkis (Líder Supremo Snoke).



Junto a ellos viejos conocidos de la franquicia como Mark Hamill, que volverá a dar vida a Luke Skywalker; Anthony Daniels, que interpreta de nuevo al droide C-3PO y la fallecida Carrie Fisher, que por última vez encarna a Leia Organa.



Benicio del Toro será el fichaje estrella de esta nueva entrega a cuyo reparto se unen también la nominada al Oscar Laura Dern, y la joven promesa Kelly Marie Tran.



'Star Wars: Los últimos Jedi' además de estar escrita y dirigida por Rian Johnson (Looper), ha sido producida por Kathleen Kennedy con Ram Bergman. J.J. Abrams, Jason McGatlin, y Tom Karnowski en la producción ejecutiva.