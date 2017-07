Actualizada 26/04/2017 a las 16:35

El Parlamento vasco pedirá este jueves el traslado a Euskadi de 'El Guernica' de Picasso, un día después de que se cumpla el 80 aniversario del bombardeo de la localidad vizcaína por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.



El PNV apoyará la proposición no de Ley planteada por EH Bildu, aunque ha propuesto una enmienda de adición, en la que reclama que, en caso de que no se pueda trasladar definitivamente la obra a Euskadi, se exponga temporalmente en Bilbao.



Por su parte, el PSE-EE y el PP, a través de sendas enmiendas a la totalidad, condicionan el traslado del 'Guernica' a la Comunidad Autónoma Vasca a los informes técnicos que se emitan sobre el estado en el que se encuentra el cuadro, con el fin de que no sufra daños, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.



Por su parte, Elkarrekin Podemos no ha enmendado la iniciativa, pero no votará a favor del texto tal como está elaborado. La coalición de izquierdas cree que, además de tener en cuenta los informes técnicos, hay que destacar que el 'Guernica' "tiene una relación histórica con Gernika, pero también con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil, con la República, con la paz y con la violación de los derechos humanos".

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre presentó una proposición no de Ley en la que recuerda que el cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso "es conocido en el mundo entero porque denuncia de viva voz la guerra y la represión de los derechos humanos".



A su juicio, esa obra de arte "no tiene sentido, si no está vinculada al pueblo de Gernika y a su historia". "Euskal Herria ha reivindicado más de una vez que el 'Guernica' debería estar precisamente en Gernika. El Gobierno de Madrid, en cambio, se ha negado a ello poniendo como excusa razones técnicas de transporte y mantenimiento", ha recordado.



Por ello, insta a la Cámara vasca a que pida al Gobierno de España "que traigan el 'Guernica'" a la localidad vizcaína bombardeada, y emplaza al Gobierno vasco a que "dé todos los pasos institucionales y colabore en los trabajos de infraestructura y adaptación que sean necesarios para que se coloque el cuadro en Gernika".



Por su parte, el PNV ha planteado una enmienda de adición en la que señala que el Parlamento vasco, "atendiendo al carácter universal" de la obra de Picasso, solicita que, "si no se puede trasladar definitivamente" el 'Guernica', subsidiariamente "y atendiendo a lo acordado en 2010 en este Parlamento, se exponga temporalmente en uno de los museos de Bilbao".



El PP vasco insta al Gobierno central a que realice "las gestiones oportunas ante el patronato del Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía para que, si los informes técnicos referidos a su estado de conservación no lo impiden, permita y facilite" el traslado del 'Guernica' a algunos de los museos del País Vasco "que garantice las óptimas condiciones de custodia y exposición".