Actualizada 24/04/2017 a las 15:14

Ni abonos ni entradas de día, la organización del segundo festival madrileño Mad Cool ha anunciado este lunes en una nota de prensa que, a tres meses de su celebración, el aforo está completamente agotado.

Será del 6 al 8 de julio cuando los terrenos de la Caja Mágica de la capital vuelvan a acoger este evento que cumplirá las estimaciones enunciadas por sus organizadores en su presentación: "cubrir el aforo máximo diario, 45.000 personas".

Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Wilco, Alt-J, M.I.A., Foals, Belle and Sebastian, Ryan Adams y Foster the People serán algunos de los principales atractivos del cartel de 2017, tras una primera edición que congregó a más de 100.000 personas.

Según datos de PwC, la edición de 2016 tuvo un impacto económico superior a los 23 millones de euros y se generaron 34 euros por cada euro de dinero público recibido, además de crear casi 2.000 empleos durante su mes de duración.

La buena marcha de la taquilla para la segunda edición se hizo patente desde el inicio, pues bastaron cinco horas para que el público agotara los 10.000 primeros abonos. Hace mes y medio, Mad Cool anunciaba que no quedaba ninguno a la venta y que solo estaban disponibles las últimas entradas de día.