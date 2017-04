Nuevo disco de la banda pamplonesa de country Jo & Swiss Knife

Actualizada 16/04/2017 a las 21:51

La banda pamplonesa Jo & Swiss Knife presenta el viernes (casa de cultura de Burlada, 22.30 horas) su segundo álbum de estudio, Flea Zircus, un disco con catorce composiciones propias enmarcado dentro del country clásico aunque con pinceladas de americana music, bluegrass y alguna joya interpretada al más puro estilo de las Jug Bands de los años 30. Antes de su actuación está prevista la de The Legendary Country Greyhounds (20.30 horas) .

La banda pamplonesa, que se ha forjado en calles y escenarios de España, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza, aborda temáticas tan variadas como la continua lucha de la moralidad contra la realidad, las dificultades por seguir un camino no establecido, personajes variopintos, amores y desamores... Temáticas inspiradoras de paisajes que evocan serenidad y también algún grito desenfadado de rebeldía social. Canciones de hoguera y también de fuegos internos.

Comenzó su andadura en 2014 en formato trío, uniéndose a principios de 2015 los dos componentes del grupo actual.

Su primer trabajo fue Music From Small Pink y han actuado con Little Mike and The Tornadoes, Leburn Madox, Random Thinking, The Gost Wolves, The Allnigthers, Red Beard, Ñaco Goñi, Chris Bergson..., actuando en el festival internacional Blues Sweet Cotton Festival, en el Escenario Santander, en la sala Y Yo Qué Sé, en el Festival Internacional Western de Almería...