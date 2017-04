RAE: ni machista, ni arcaica ni aburrida

16/04/2017 a las 06:00

Dice el tópico que la Real Academia Española (RAE) es una institución machista, rancia, aburrida y arcaica. Lo niegan quienes conocen la casa desde dentro. Aseguran que se divierten y trabajan duro en esta docta y tricentenaria casa de los mil saberes que entró en la era digital con paso firme y por derecho.



"No es machista" dicen, aunque sólo haya ocho mujeres entre las 46 sillas que ocupan lingüistas, filólogos, escritores, poetas y dramaturgos, cineastas, arquitectos, actores, científicos o expertos en computación. Insisten los académicos en que no son "gendarmes" de las palabras y sí "notarios" del uso de un idioma que conecta "hoy más que nunca" a 500 millones de humanos.



"No es una institución retardataria y siniestra. La RAE es fiel reflejo de la sociedad en la que se ha desarrollado. Fue machista, como lo era la sociedad, pero cambió hace tiempo", dice Luis Mateo Díez, que lleva diecisiete años en la silla I. Ahora hay ocho académicas, entre ellas la filóloga Inés Fernández Ordóñez, que con 55 años y titular de la silla P, es la 'benjamina' y cree que "decir que históricamente la RAE no fue machista sería faltar a la verdad". Pero sus diez años en la casa le confirman "una voluntad decidida de modificar una situación de injusticia histórica".



"No creo en las cuotas, y sí en la igualdad de condiciones, y cuando se dé, habrá equilibrio entre mujeres y hombres", plantea Carme Riera, en el sillón n desde 2012 y que niega también que la institución sea machista. En sus tres siglos de historia solo once damas han tenido plaza en una casa que negó al paso a Emilia Pardo Bazán, María Moliner, Rosa Chacel o Carmen Martín Gaite. La primera académica, Carmen Conde, ingresó en 1979, 266 años después de su apertura. Llegaron luego Elena Quiroga y Ana María Matute.



Hoy una de cada tres nuevas incorporaciones es una mujer. Paz Battaner (silla s, 2015) fue la última, tras Clara Janés (U, 2015), Aurora Egido (B, 2013), Soledad Puértolas (g, 2010), Margarita Salas (i, 2003), Carmen Iglesias (E, 2002), Carme Riera (n, 2012) e Inés Fernández Ordóñez (P, 2011). La media de edad de los académicos está en los 76 años.



El más veterano es Francisco Rodríguez Adrados (1922), filólogo y catedrático de griego y titular desde 1990 del sillón d. A fecha de hoy hay dos vacantes, las correspondientes a la silla M y la J. Solo ocho letras del alfabeto no tienen representación en los sillones de la RAE: v, w, x, y, z, Ñ, W, Y.



Luis Mateo Díez niega el anquilosamiento de la RAE y la abulia de los académicos. "Siempre ha sido un poco cueva donde uno se concentra en su trabajo con mucha responsabilidad. No es una academia poética. Recibimos una herencia de genes muy circunspectos que nos enseñan que aquí se viene a trabajar", dice el narrador. "Contra lo que se piensa, trabajamos mucho", ratifica Carme Riera. Un trabajo intenso, con muchos frentes e intereses y nada que ver con la vigilancia del lenguaje.



"No somos policías de las palabras. Sería penoso. Velamos por el buen uso de la lengua. En el debate entre el uso y la norma, la RAE orienta, pero no hace una política normativa. Tiene las orejas muy abiertas para ver de dónde vienen las palabras, cómo están y cómo se usan", dice Luis Mateo Díez. "No somos gendarmes del idioma", le respalda Inés Fernández Ordóñez. "El destino de la lengua lo definen los hablantes. Los medios de comunicación tienen más capacidad de decisión sobre el uso que la Academia", señala.



Cree que no estaría de más adecuar a la realidad del lema fundacional, ese 'Limpia fija y da esplendor' adoptado por los ilustrados que fundaron la RAE en 1713, bajo el reinado de Felipe V, a imagen de la Academia francesa y por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y primero de sus 30 directores.



"La Academia tenía entonces una actitud purista frente al aluvión de galicismos. Hoy sabemos que no tiene ninguna capacidad de limpiar", dice Fernández Ordóñez. "Los que limpian y fijan son los hablantes, que deciden qué opciones se consolidan y recomiendan. La capacidad intervención de la RAE sobre el uso lingüístico es mucho menor que la que el lema da a entender", asevera.



"No es pesada y arcaica como sugiere lo de 'docta casa'" apunta Mateo Díez, que saca todo el jugo a unos debates "jamás aburridos, siempre divertidos y enriquecedores". Su argumento es parejo al de Félix de Azúa, en el sillón H desde junio de 2015 y "encantado" de estar en la RAE.



"Creí que sería un lugar de ancianos que hablaban en susurros, pero hay peleas y gritos: es divertidísima", dice el poeta, narrador y catedrático. Es "un mundo aparte" que, según Azúa, "se parece mucho a los clubes ingleses de Dickens o Sherlock Holmes". Tiene a sus colegas por "gente muy educada, cortés, simpática, e ingeniosa que se reúnen cada jueves, hablan, se toman unos canapés y sostiene unas discusiones muy divertidas".



MODERNIZADA



Con Fernando Lázaro Carreter al frente, la RAE dio un salto a la modernidad. Entró con pie firme en la era de la información y las redes, como demuestra el éxito de la edición digital del Diccionario de la Lengua Española (DLE, antes DRAE), que recibió más de 800 millones de consultas en 2016, a razón de 70 millones al mes, más de dos millones al día.



Es gratis gracias al acuerdo de patrocinio con La Obra Social La Caixa en 2015 y se puede descargar para su consulta sin conexión por 9,99 euros. Las otras dos grandes obras normativas de la RAE, la Nueva Gramática y la Ortografía, se pueden consultar de forma gratuita en la red.



La RAE se mueve con naturalidad en las redes sociales y 'Español al día' responde a través de Twitter y su formulario web más de 200 preguntas al día. Su departamento tecnológico se organiza en tres secciones: Sistemas, Desarrollo y Lingüística computacional y emplea a catorce personas. Trabaja con sofware libre Linux y Drupal Arturo Pérez Reverte, ocupante de la silla T desde 2003, no deja de reclamar más dinero y medios para la casa, que ha sabido capear el temporal y bandear la crisis de la mano de su actual director, Darío Villanueva, elegido en 2014 y titular desde 2005 de la silla D.



Su presupuesto para 2017 es de 7 millones de euros, de los que el Estado aporta 1,7. El resto se cubre con patrocinios y la venta de productos propios, obras y publicaciones. Tiene una nómina de 80 profesionales -entre lingüistas, informáticos y administrativos- repartidos en sus dos sedes, el noble caserón neoclásico de la Calle Felipe IV y el edificio racionalista que tiene en la calle de Serrano desde 2007 y que alberga el Centro de Estudios de la RAE y de la ASALE, la asociación que agrupa a las 22 academias hispanas.