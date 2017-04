Actualizada 15/04/2017 a las 12:44

La autora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, asegura que Edith Nesbit es la autora con la que más se identifica, y el autor de 'Las crónicas de Narnia', C.L. Lewis, afirma que no las hubiera escrito sin la obra de Nesbit, de quien se ha publicado en español por primera vez 'El castillo encantado'.



Con traducción de Nuria Reina Bachot, esta primera edición española del que se considera un clásico de la literatura infantil y juvenil se ha publicado, en 300 páginas, con las ilustraciones originales, de Harold Robert Millar, para la que fue la primera edición de la obra, en 1907, según ha explicado el director de la editorial El Paseo, David González Romero.



Según el editor -artífice también de la primera edición en español de la novela breve de Washington Irving 'Vieja Navidad', que inspiró el célebre relato de Charles Dickens 'Cuento de Navidad'- a Edith Nesbit (1858-1924) se la considera la fuente literaria principal para el denominado género 'fantasy' contemporáneo.



Nesbit ha pasado a la posteridad por los casi sesenta libros escritos para o sobre niños entre 1894 y 1924, aunque su actividad literaria no se limitó a ese campo ya que cultivó el género romántico, el de terror, la poesía, el teatro y textos de crítica literaria.



También destacó como publicista socialista ya que su vida, de perfiles excéntricos, además de por la literatura, estuvo marcada por su activismo político.



David González Romero ha considerado 'El castillo encantado' como "uno de los grandes títulos" de Nesbit, quien en esta obra cuenta las aventuras de tres hermanos que juegan a explorar una finca de verano en el suroeste de Inglaterra, donde se toparán con un espacio hasta entonces desconocido, el castillo encantado que da título a la obra.



Rodeado por un paisaje de ensueño, con bosques, lagos y misteriosas estatuas de mármol, los tres niños hallarán en el castillo a un personaje no menos misterioso que acabará convenciéndolos de que la magia forma parte de la realidad.



El editor, que ha considerado esta obra como la mejor de las de Nesbit, ha asegurado que se trata de una de esas narraciones que aún concebidas para un público infantil y juvenil, está igualmente indicada para los adultos por su magistral interposición de los elementos fantásticos con los de la realidad más cotidiana.



De ahí que haya recordado los elogios que la obra de Nesbit mereció por parte de escritores como Gore Vidal, quien llegó a situarla a la altura de la de Lewis Carroll, y de George Bernard Shaw -al igual que Nesbit activista socialista-, quien calificó de "pura diversión" la lectura de 'El castillo encantado'.



El prolífico ilustrador escocés Harold Robert Millar (1869-1942) alcanzó celebridad por sus dibujos para libros de literatura fantástica y obras juveniles e infantiles, y sus trazos acompañaron títulos de Robert Louis Stevenson, del Nobel Rudyard Kipling y Nathaniel Hawthorne, entre otros clásicos, mientras que la propia Nesbit lo consideró el mejor de sus colaboradores.