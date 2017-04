"Star Wars: The Last Jedi" desvela su primer tráiler

15/04/2017 a las 06:00

"Star Wars: The Last Jedi", la nueva cinta de la saga "La guerra de las galaxias" que se estrenará el próximo 15 de diciembre, desveló hoy su primer tráiler en la convención Star Wars Celebration que se celebra estos días en Orlando (EEUU).



La película que dará continuación a "Star Wars: El despertar de la fuerza" (2015) y que será la octava de la saga, al margen de filmes derivados del universo de George Lucas como "Rogue One" (2016), fue la protagonista hoy de una presentación en la que participó su director Rian Johnson y parte del elenco.

En las imágenes, de tono mucho más oscuro e inquietante que la anterior película, aparece Rey entrenando junto a Luke Skywalker y blandiendo su espada láser.

En el adelanto también se vieron a los personajes Finn y Poe Dameron así como varias escenas de impactantes luchas y persecuciones espaciales.



"Star Wars: The Last Jedi", dirigida y escrita por Rian Johnson ("Looper", 2012), contará en el reparto con los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) y el guatemalteco Óscar Isaac (Poe Dameron), presentes en el séptimo episodio.

La octava entrega de "La guerra de las galaxias" dará además la bienvenida a nuevos actores como el puertorriqueño Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran, en papeles que todavía no han sido revelados.



La cinta contiene asimismo la última interpretación de Carrie Fisher, la legendaria intérprete de la princesa Leia que falleció el pasado diciembre a los 60 años.



A "Star Wars: The Last Jedi" le tocará confirmar la buena salud comercial y la popularidad de la saga después de que Disney relanzara el universo de "La guerra de las galaxias" tras adquirir la compañía Lucasfilm en 2012 por más de 4.000 millones de dólares.



Por ahora, la recaudación en los cines ha saludado esa descomunal inversión ya que con 2.068 millones de dólares de ingresos en todo el mundo "Star Wars: El despertar de la fuerza" es la tercera película más taquillera de la historia a escala internacional, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.



También "Rogue One" tuvo un buen rendimiento en la gran pantalla y acumuló 1.055 millones de dólares en todo el mundo.