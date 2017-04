Actualizada 15/04/2017 a las 15:39

Las hermanas Brönte para curar un corazón roto, Hemingway para sobreponerse a la resaca, Agatha Christie para combatir la gripe o Henry James contra la ansiedad son algunas de las píldoras literarias que las británicas Ella Berthoud y Susan Elderkin prescriben en un manual de remedios literarios.



Editado por Siruela, 'Manual de remedios literarios (Cómo curarnos con libros)' es el título de esta especie de curioso diccionario de medicina, tanto para dolores físicos como emocionales, que Berthoud y Elderkin han elaborado con la experiencia que acumulan desde 2008, cuando establecieron un servicio de recetas literarias en la londinense 'The School of Life'.



Inventoras del término 'biblioterapia', con el que definen esa disciplina de prescripción de novelas para las dolencias de la vida, las autoras han ordenado estos males de la A hasta la Z para ofrecer al lector remedios en dos mil años de literatura.



En ellos han buceado para encontrar las lecturas más reconstituyentes, desde Apuleyo y 'El asno de oro' a los 'tónicos contemporáneos' de Jonathan Franzen y Haruki Murakami.



Mal de amores, anginas, crisis de identidad, insomnio, resaca, vergüenza, pesadillas, miedo a volar, catarro, estrés, dolor de espalda, desencanto, claustrofobia, celos, miedo al compromiso..., "sea cual sea tu dolencia nuestras recetas son muy sencillas: una novela (o dos) que deberás leer a intervalos regulares", explican estas expertas en literatura.



La capacidad de las novelas de trasladar a las personas y hacerles ver el mundo desde otra perspectiva hará que los lectores ganen en salud, felicidad y sabiduría, garantizan estas 'biblioterapeutas', que aseguran que mientras algunos tratamientos pueden curar por completo, otros solo ofrecerán consuelo o calmarán temporalmente los síntomas.



El tratado se inaugura con la dolencia del 'abandono', para la que recomiendan la lectura de 'Plainsong', de Kent Haruf, en la que el autor describe la vida en un pequeño pueblo de Colorado donde todo el mundo ha sido abandonado pero donde poco a poco aparentemente de forma natural otras personas van llegando para ocupar esos vacíos.



Para la experiencia de sufrir un aborto espontáneo, las autoras abogan por 'La mujer del viajero en el tiempo', de Audrey Niffenegguer, una extraña e inquietante historia de amor que transmitirá consuelo e inspiración, sostienen.



Para la abstinencia del alcohol, nada como 'Adiós, muñeca', de Raymond Chandler, mientras que el aburrimiento se combate con 'La Habitación' de Emma Donoghue.



Una dolencia tan extendida como la adolescencia requiere al menos de tres recetas literarias encabezadas, por supuesto, por 'El guardián entre el centeno', de J.D. Salinger. 'El hospital de ranas', de Lorrie Moore, y 'En la juventud está el placer', de Denton Welch, son las otras dos medicinas.



Y aunque las autoras advierten de que la adolescencia no tiene cura, creen que hay formas de llevarla de la mejor manera posible, como son estos tres remedios, para que la experiencia no sea un infierno.



La bulimia y otros transtornos de la alimentación tienen una buena guía en 'Segunda estrella a la derecha', de Deborah Hautzig, y el dolor de cabeza puede atenuarse leyendo 'Nieve', de Maxence Fermine; mientras que la calvicie se sobrelleva mejor con 'La mosca de la muerte', de Patricia Conrwell.



Si el lector doliente es un culo inquieto, encontrará alivio en la 'Odisea', de Homero, pero si lo que le duele es ser diferente, 'Juan Salvador Gaviota' será su solución.



Y de esta forma y hasta la Z, este compendio de remedios es además una buena manera de descubrir nuevas lecturas, de recuperar algunas ya olvidadas o de resolver los problemas más habituales entre los lectores: qué hacer si tenemos demasiados títulos pendientes o si solemos dejarlos siempre a medias.