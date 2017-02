La Berlinale da su Oro a Hungría y reparte platas entre Kaurismäki y Chile

Actualizada 18/02/2017 a las 20:18

La Berlinale dio este sábado el Oso de Oro a una muy original historia de amor húngara, 'Teströl és lélekröl' (On Body and Soul), mientras que reservó la Plata al mejor director para el finlandés Aki Kaurismäki y otra más, al mejor guión, para 'Una mujer fantástica', del chileno Sebastián Lelio.



El jurado internacional dio, asimismo, otra plata, la del Gran Premio Especial, a la poderosa historia de una indómita mujer africana, 'Felicité', dirigida por el franco-senegalés Alain Gomis.



Los osos de plata a la mejores interpretaciones fueron para el alemán Georg Friedrich, por su papel de padre atribulado en busca de comunicación con un adolescente en 'Helle Nächte' ('Bright Nights'), y para la actriz coreana Kim Minhee por 'Bamui Haebyun-Eoseo Honja' ('On the Beach at Night Alone').



La decisión a favor del actor alemán fue una sorpresa, puesto que la película, dirigida por Thomas Arslan, no estuvo entre las mejor acogidas del festival.



En lo que respecta a su colega coreana, se puede interpretar, indirectamente, como un reconocimiento a su director, Hong Sangsoo, quien junto con Kaurismäki acudía a la Berlinale como gran favorito a ganar alguno de los grandes premios.



Lelio, quien regresaba al festival berlinés apuntalado en el éxito logrado en 2013 con 'Gloria' -Oso de Plata a su actriz, Paulina García-, se fue de nuevo con galardón, para esta valiente producción chileno-española-alemana alrededor del rechazo social y humillaciones que sufre una mujer transgénero.



La película del director chileno obtuvo, asimismo, el premio Teddy a la mejor película de contenido LGBT, así como una mención especial de los premios ecuménicos, ambos otorgados por jurados independientes.



El jurado oficial de la edición 67 de la Berlinale estaba presidido por el director y guionista holandés Paul Verhoeven y contaba entre sus miembros con el actor y realizador mexicano Diego Luna.