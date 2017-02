Robert Downey Jr. protagonizará lo nuevo del director de 'Boyhood'

Actualizada 14/02/2017 a las 13:09

Robert Downey Jr. protagonizará la nueva película de Richard Linklater (Boyhood), basada en la historia real protagonizada por dos médicos. El filme adaptará a la gran pantalla un podcast del programa Reply All, concretamente uno de sus últimos episodios, titulado Man of the People.



Según informa Variety, Annapurna Pictures producirá el filme, que todavía no tiene título. La cinta narrará la historia real del doctor John Brinkley, un embaucador que en su camino a la fama utiliza medicina falsa, el populismo y la radio. El doctor Morris Fishbein, editor de la revista American Marketing Association (AMA), comenzará una investigación para tratar de desenmascararlo a medida que Brinkley se hace más famoso, principalmente por trasplantar testículos de cabra a humanos.



Robert Downey Jr. y su mujer, Susan Downey, producirán el filme con su compañía Team Downey, junto a Megan Ellison (Her) de Annapurna Pictures. El director también ejercerá de productor con su empresa Detour Film Production, y Tim Howard y Chris Giliberti, de Gimlet Media, empresa responsable del podcast en el que se basará la película, participarán a su vez en el filme.



El próximo proyecto en el que trabaja Linklater es 'Last Flag Flying', una producción de Amazon protagonizada por Bryan Cranston y Steve Carrell. Su siguiente trabajo, producido también por Annapurna, será la adaptación de Where'd You Go, Bernadette, una novela escrita por Maria Semple. Respecto a Downey Jr., el actor se encuentra actualmente rodando la próxima entrega de los Vengadores, Infinity War.