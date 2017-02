Ridley Scott vuelve a España para rodar su thriller sobre El Chapo

Actualizada 14/02/2017 a las 14:30

El cineasta británico Ridley Scott vuelve a inclinarse por España como escenario de rodaje y esta vez se traslada a la cárcel vieja de Málaga, en el sur del país, para enmarcar su thriller sobre El Chapo Guzmán 'The Cartel'. Según informa hoy el Diario Sur, fuentes cercanas al proyecto confirman que la prisión provincial de Cruz de Humilladero se convertirá en una cárcel mexicana de máxima seguridad desde donde no obstante logró seguir dirigiendo sus negocios. Scott, que en breve estrenará 'Alien: Covenant', visitó el presidio el pasado mes de diciembre. Basado en la novela homónima de Don Winslow, 'The Cartel' recrea la primera y espectacular fuga del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en 2001.

La novela avanza al ritmo de las historias cruzadas de Art Keller y Adam Berrera, dos amigos cuyos caminos se bifurcan cuando el primero acaba convirtiéndose en agente antidrogas de la DEA y el segundo se une al cártel de Sonora. Para el papel del policía antinarcóticos suena el nombre de Leonardo DiCaprio, a quien según informó hace meses 'Deadline' se está intentado cortejar. El ganador de un Oscar por 'The Revenant' y Scott ya trabajaron juntos en el thriller 'Body of Lies' (2008). Aparte de Málaga, el rodaje de 'The Cartel' también llevará al director de 'Blade Runner' a la base Coronel Maté de Colmenar Viejo, a las afueras de Madrid, que visitó a finales del pasado mes. Según Diario Sur, está previsto que la filmación arranque este verano (boreal). 'The Cartel' será el quinto rodaje de Scott en España tras 'Exodus: Dioses y reyes', 'The Counselor', 'Kingdom of Heaven' y '1492: La conquista del paraíso', en la que participaron Ángela Molina y Fernando Rey.