Actualizada 09/02/2017 a las 13:28

'Las montañas son mamíferos', cuenta Oteiza en su biblia Quousque tándem, y en esta grabación que servirá de cabecera para todas las sesiones del Festival Punto de Vista 2017, así lo corrobora. Las siluetas del perfil de las cordilleras filmadas por él parecen tener vida propia tras los ojos del cineasta. Rodada por Oteiza en los 60, en los paisajes guipuzcoanos de las campas de Urbia y Aranzazu, el valor de estas imágenes es precisamente pertenecer a un super8 inédito. El resultado es una fiesta de geometrías diversas, recreadas en la naturaleza.

Oteiza, el cineasta sin cine, quiere atraparlo todo aquí, en estas imágenes del perfil de las montañas que dominan lo que en principio iba a ser un super8 familiar (la familia aparece escasos segundos, después todo es recreo de la mirada por el paisaje). Contra los que abogan y defienden a un Oteiza despegado de la inspiración en la naturaleza, aquí está este testimonio que habla de las montañas como "apóstoles del horizonte".

Oteiza y su tomavistas será también el protagonista de la próxima Heterodocsias de Punto de Vista, el programa donde se rescata a un cineasta de nuestro país y por el que en los últimos años han pasado Isidoro Valcárcel Medina o José Antonio Maenza. El festival en colaboración con la Fundación Museo Oteiza ha preparado varios programas destinados a desafiar ese reto que supone mostrar a un cineasta sin cine.

Oteiza abandonó la escultura en 1963 y se dedicó en cuerpo y alma al cine como una continuación de su lógica experimental, pero no rodó ni ultimó ninguno de los muchos proyectos e ideas que dejó escritas sobre el papel, y que en varias ocasiones pasaron a rodar otros, como en Acteón de Jorge Grau o en Operación H de Nestor Basterretxea. Punto de Vista ha organizado cuatro sesiones dedicadas a Oteiza y el cine donde la película entera de 8 minutos a la que pertenece esta cabecera podrá verse por primera vez junto a varias sorpresas halladas en sus archivos y que nunca han visto la luz, como un Discurso al hombre en la oscuridad del cine en el que Oteiza declama con su propia voz sus ideas sobre el séptimo arte y se dirige de tú a tú, al espectador que ha buscado un refugio en la sala.

NUEVE PROGRAMAS EN EL CICLO VOLAR

Cuarenta filmes distribuidos en nueve programas completan, junto a las sesiones ya anunciadas de inauguración –Il Castello (Massimo D´Anolfi, Martina Parenti, 2011)– y clausura –Nuestro siglo, Artavazd Pelechian, 1982–, la retrospectiva temática de este año de Punto de Vista, titulada VOLAR, y dedicada al deseo de volar del ser humano, pero también a lo que esconde el vuelo de las aves, la composición del aire, el día a día de un aeropuerto, el sentir de un astronauta, las acrobacias de los saltadores de trampolín, el poder hipnótico de las nubes, la pasión por los halcones de los jeques árabes, los intentos de volverse un ser alado, la mirada vertical del cineasta y las aventuras de otros peatones del aire.

Tres de estos programas se ocupan del misterio y la belleza que esconde el vuelo de las aves; de lo efímero del despliegue aéreo de las mariposas como metáfora de la fragilidad del oficio de cineasta; y del vuelo de la propia cámara de cine cuando el cineasta la abandona en los aires.

TALLER DE SERGIO OSKMAN

El cineasta Sergio Oksman ofrecerá el taller 'La invención de lo real', en el que examinará la frontera difusa entre los géneros. ¿Es legítimo que el documental se sirva de herramientas de la ficción? ¿Cuáles son los límites? De la idea al corte final, ¿a qué dudas se enfrenta el director? ¿Cómo construir lo Real durante la escritura, el rodaje y el montaje de una película? Estas son algunas de las preguntas que abordará Oksman en esta actividad dirigida a estudiantes y artistas, cineastas, escritores o creadores de cualquier disciplina.

Este taller se desarrollará durante el transcurso de Punto de Vista 2017, dentro de las múltiples actividades que el festival ha planteado por la ciudad y comarca de Pamplona en centros culturales que comparten con el certamen una mirada artística. Las fechas del taller serán el miércoles 8 de marzo, entre las 11:30 y 14:00, y el jueves 9 marzo, de 10:30 a 13:00. La cuota de inscripción es de 15 €. Para participar en el taller es necesario completar y enviar el formulario a: actividades@centrohuarte hasta el día 1 de marzo. El 2 de marzo se notificará la selección a los participantes y se enviará nº cuenta para efectuar el pago. La matrícula no se hará efectiva hasta realizar el pago. El aforo esta limitado a un máximo de 20 participantes.

Sergio Oksman también participará en la XI edición de Punto de Vista como miembro del comité de selección de la séptima edición del Proyecto X Films. Junto a él integran este jurado el director y escritor Iván Pintor y el productor y director Víctor Candeias. Ellos serán los encargados de analizar y juzgar durante el festival los trabajos propuestos por los cineastas María Cañas, Pilar Monsell y Omar Razzak, que presentarán en un sesión abierta al público muestras de sus obras anteriores y defenderán también en otra sesión esas nuevas propuestas de documentales filmados en Navarra.

Sergio Oksman es periodista, realizador y productor. Profesor de la especialidad de Cine Documental en la ECAM de Madrid. Entre los títulos que ha dirigido están La Esteticién (2004), Goodbye, America (2006), Notes on the Other (2009), A Story for the Modlins (2012) y O Futebol (2015). Sus películas se han visto en más de doscientos festivales internacionales, entre ellos Sundance, San Sebastián o el Festival de Nueva York, y han recibido 95 premios, incluyendo los de mejor película en los festivales de Varsovia, Karlovy Vary o Clermont Ferrand. Su obra ha sido objeto de retrospectivas en Estados Unidos, Rusia, China, España y Brasil. En 2013, Oksman recibió un Premio Goya y fue finalista en los Premios de la Academia de Cine Europeo (EFA). En diciembre de 2016, el Festival dei Popoli de Florencia presentó una retrospectiva completa de su obra.