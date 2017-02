El MoMA responde a Trump con cuadros de artistas musulmanes

El Museo de Arte Moderno de Nueva York ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha mostrado su oposición al veto a la entrada de ciudsdanos de varios países musulmanes. Para ello ha situado siete obras de varios artistas iraníes, iraquíes y sudaneses en el lugar de varias obras de su colección permanente.

En concreto han sido siete obras de artistas procedentes Irán, Irak y Sudán:el pintor sudanés Ibrahim el-Salahi, la arquitecta de origen iraquí Zaha Hadid y cinco artistas iranís, la videoartista iraní Tala Madani, el escultor iraní Parviz Tanavoli, el dibujante Charles Hossein Zenderouidi, la fotógrafa Shirana Shahbazi y el pintor Marcos Grigorian. También se ha instalado en el patio del museo una escultura del artista norteameticano de origen iraní Siah Armajani..

In response to last week's travel ban, we've installed # ZahaHadid 's "The Peak Project, Hong Kong, China": https://t.co/O1nUU3cPcw #ArtSpeaks pic.twitter.com/sqVcdG3yws

Junto a cada pieza, el museo ha colgado un cartel explicativo de su acción: "Esta obra es de un artista de una nación a cuyos ciudadanos se les deniega la entrada en EEUU, de acuerdo con una orden ejecutiva presidencial dictada el 27 de enero de 2017. Esta es una de las muchas obras de arte de la colección del museo instalados a lo largo de las galerías de la quinta planta para expresar los ideales de acogida y libertad tan vitales para este museo como lo son para los EEUU".

In response to last week's travel ban, we have installed works by artists from the nations denied entry to the US: https://t.co/yQSHZUualB