El cine independiente en español se hace hueco en el Festival de Rotterdam

Actualizada 04/02/2017 a las 14:52

El festival internacional de cine de Rotterdam que cierra el domingo su 46 edición, ha contado con una selección de los últimos estrenos del cine independiente internacional entre los que destacan talentos del cine en español como Jonás Trueba, Pedro Aguilera y Albert Serra.



Con 247 largometrajes y 237 cortometrajes de 50 países distintos, el programa, que cuenta con la dirección del productor y guionista holandés Bero Beyer desde 2015, ha mostrado durante doce jornadas el mejor cine joven europeo e internacional en las salas de la ciudad holandesa.



El talento de los nuevos directores del cine hispanohablante ha tenido una representación significativa en esta cita anual dedicada al séptimo arte, con más de 35 películas proyectadas.



Para el director español Jonás Trueba (1980), que presentó 'La reconquista', su cuarto largometraje estrenado en la 64 edición del Festival de cine de San Sebastián, es "reconfortante pensar que tu película se está viendo fuera de España gracias a festivales como Rotterdam", explicó durante una entrevista.



Trueba, asimismo, destacó el valor de festivales como el holandés porque "arriesga y apuesta por un cine independiente que no suele incluirse en otros festivales de más renombre".



Citas dedicadas al cine más transgresor que cuentan con "una cantera de buen público", añadió.



La cinta, definida por Trueba como "la más cinematográfica que he hecho hasta el momento porque trabaja la relación que tenemos con el tiempo", se distribuye de forma independiente a través de su propio sello, Los Ilusos Films, de manera que "es gracias a festivales o medios que quieren darle voz" como se da a conocer el proyecto.



'La reconquista', que narra el reencuentro de dos treintañeros 15 años después de su historia de amor, "no va tanto sobre una relación de amor sino de las consecuencias de cómo el tiempo la modifica" y "cómo nuestra idea del amor es modelada por el paso del tiempo", destacó el joven director.



"Creo mucho en la idea de que tengo que hacer cine porque me ayuda a ser mejor" y que "ser espectador y educarse a través del cine es una manera de entender el mundo, aprender, a través de la visión de los otros", dijo.



El cine, según comentó, es "como vivir pero de forma más intensificada" porque "en él está presente la política, el amor, la economía pero se da de una forma muy intensa".



Además, entre las películas nominadas a la competición 'Hivos Tiger', con la que el festival premia el talento de directores internacionales desde 1995 y que este año ha recaído en 'Sexy Durga' de Sanal Kumar Sasidharan, se encontraba 'Demonios tus ojos' del español Pedro Aguilera.



​​​​​​​Aguilera, comentó que su filme que se acaba de estrenar en Rotterdam y que se podrá ver en España a partir de mayo, trata sobre "los límites y la manipulación".



El protagonista, Oliver, un personaje un tanto "perverso", es un director de cine asentado en Los Ángeles que "empuja al límite la realidad que le rodea", comentó Aguilera.



Una historia de dominación que reflexiona sobre los límites de la moral y también, en una lectura paralela, sobre "la idea de crear cine fuera del circuito comercial".



Al igual que Trueba, Aguilera destacó que "Rotterdam es un festival de clase A como Berlín o Cannes pero con la particularidad de que es mucho más valiente" y "no tiene miedo a transgredir".



Además destacó la oportunidad de festivales como el holandés porque "ha sido el inicio de muchos directores".



Otras películas en español presentes en el festival y que han sido premiadas esta edición son 'Rey' del cineasta residente en Chile Niles Atallah, que ganó el Premio especial del jurado, y 'La Flor (Parte 1)' de Mariano Llinás, que obtuvo el premio del público a las películas producidas con la ayuda del 'Hubert Bals Fund'.



Este año el festival también ha incluido proyecciones como "La muerte de Luis XIV" del catalán Albert Serra (1975) y "Mimosas" de Oliver Laxe, entre otros filmes en español.