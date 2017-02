El Gobierno bajará este año al 10% el IVA del teatro, la danza y los conciertos

02/02/2017 a las 06:00

El Gobierno dará este año el primer paso para rectificar el enorme encarecimiento del IVA cultural que Mariano Rajoy acordó en 2012 y rebajará del actual 21% al 10% los impuestos que pagan los ciudadanos al adquirir las entradas para espectáculos en directo, fundamentalmente para las representaciones de teatro, de danza, los conciertos musicales de todo tipo, y el circo.



El anuncio, realizado este miércoles en el pleno del Congreso por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, supondrá un notable alivio para los empresarios de espectáculos en vivo, que podrán ofrecer entradas con un precio mucho más competitivo, y para sus habituales consumidores, pero no así para el mundo del cine. La rebaja tributaría de este año -para la que Iñigo Méndez de Vigo no puso fecha concreta- solo afectará de momento a la cultura en directo, no a la exhibición de películas.



El titular de Cultura indicó que en 2017 se va a limitar a cumplir el punto 89 del pacto de investidura firmado entre Rajoy y Albert Rivera, que, pese a los empeños de Ciudadanos por incluir en el acuerdo de rebaja todos los conceptos del IVA cultural, solo obliga por escrito a dejar en el 10% la fiscalidad de los eventos culturales en directo. La formación naranja calculó que el retorno de los espectáculos al tipo medio del IVA costaría un 200 millones al año.



Las salas de cine, su industria y sus espectadores tendrán que esperar para ver cómo se abaratan las entradas al menos hasta 2018. "Una vez cumplamos con la senda del déficit bajaremos también el IVA para las entradas de cine", se limitó a decir el ministro, que, no obstante, fue un poco más concreto sobre el asunto que en anteriores comparecencias, cuando zanjó el momento en el que se producirá la rebaja impositiva a las películas con un abstracto "cuando se pueda".

A tenor de sus palabras, la reducción fiscal se producirá cuando el déficit de las cuentas del Estado caiga por debajo del 3% del PIB, cosa que podría ocurrir a finales de 2018, según la senda pactada por España y sus socios de la UE. El compromiso, incumplido hasta ahora en cada ejercicio, es que el déficit terminará el próximo año en el 2,2%.



Méndez de Vigo lleva meses de tira y afloja con Cristóbal Montoro para ver si lograba dar una buena noticia al sector cultural, y en concreto al cine español, en la semana en que se celebrará la gala de los Goya, que acudirá el sábado a presenciar en directo. Sin embargo, lo más que ha conseguido del titular de Hacienda es cumplir ya el compromiso de la rebaja para los espectáculos en directo y poder anunciar al cine que no tendrán que esperar demasiado para que llegue su turno.



LA OPOSICIÓN PIDE TODO Y YA

Los anuncios de Méndez de Vigo solo dejaron satisfechos a los diputados de Ciudadanos, que están dispuestos a atenuar la moción por la que hoy pidieron en el Congreso la rebaja del IVA de todos los espectáculos culturales si el PP está dispuesto a poner las palabras del ministro por escrito y a apoyar mañana con sus votos el nuevo texto en el pleno de la Cámara alta.



El resto de la oposición recordó al Gobierno que en septiembre de 2012 subió de golpe el IVA de todos los espectáculos en 13 puntos (del 8% al 21%), lo que provocó graves perjuicios al sector, ya castigado por la propia crisis económica, y que exigió una bajada inmediata y global, tanto para las entradas de los eventos en directo como para las del cine. "Rebaje el IVA ya. En la semana de los Goya no le puede decir al cine que tiene que seguir esperando", contestó el PSOE al ministro.



La subida de impuestos indirectos acordada por el Ejecutivo de Rajoy hace casi cinco años colocó a España como el cuarto país de la UE con el IVA de los espectáculos más caro, solo por detrás del 27% de Hungría, el 25% de Dinamarca, y el 23% de Grecia. De hecho, duplica la media de la fiscalidad de los países comunitarios para estos eventos, que está sobre el 12%, y se coloca muy lejos de los tipos superreducidos de Holanda,el 6%; Francia, el 5,5%; y Luxemburgo, el 3%