Luis Landero: "El mal es muy seductor"

Actualizada 31/01/2017 a las 18:41

Tragicómica, irónica y casi picaresca. Así es 'La vida negociable (Tusquest), la nueva novela de Luis Landero (Alburquerque, Badajoz 1948). Un peluquero soñador descubre con quince años un secreto familiar que le dará poder. La culpa, el mal, el miedo y un humor agrio y lúcido se entrecruzan en la peripecia de este pícaro del hoy. Un charlantán "en un tiempo de charlatanes", dice Landero. Una era en la que el miedo alimenta el populismo "y genera pesadillas como la de Trump y otros diablos que prometen salvarnos a cambio del voto", dice el ganador del Premio Nacional de Literatura y de la critica gracias 'Juegos de la edad tardía'.

Novela agridulce como la vida, "tan fea como bella" escribe.

Barajé incluir la palabra tragicomedia en el título para subrayar ese carácter de risa y llanto, de pena y alegría. La vida está llena de cosas buenas y de horrores. Es agridulce. El protagonista, Hugo Bayo, habla en primera persona, le ocurren muchas cosas. Es un poco pícaro, inmoral, chantajista, y eso lo emparenta con la picaresca.

¿Por qué es un peluquero?

Tratan con los demás a diario y son habladores, como los viajantes o los taxistas. Que un carpintero cuente con tanta elocuencia su historia es inverosímil. Me gusta el ambiente de las peluquerías desde que mi padre me llevaba a la barbería en Alburquerque. Allí llegaban las noticias. Si uno quería enterarse de algo era el lugar adecuado. Se contaban historias, había tertulia y cotilleo. A veces te confiesas con el peluquero. Le cuentas lo que no contarías un amigo, le confías tus secretos.

Atesorar esos secretos ¿da poder?

Desde luego. Son muy atractivos. Todos decimos: te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie'. Vemos en la tele cómo se trafica con los secretos de los famosos. Tener un secreto da poder. Pujol, se dice, tiene un secreto que puede implicar al Rey. Eso le hace poderoso y le permite negociar. Como Bárbara Rey o Bárcenas con el PP. Pueden tirar de la manta. Tienen poder.

Barajó titularla 'Las memorias de un hombre inútil.

La novela del siglo XX está llena de hombres inútiles como este, algo muy propio de nuestro tiempo. No sabe muy bien para qué sirve, pero tiene una enorme capacidad de soñar, aunque no consigue hacer realidad sus sueños. Con una elevada opinión de sí mismo, sueña que puede ser un gran actor, un hombre de negocios, un aventurero... Es una condena. Trata de escapar a esa trampa del destino, de la maldición de ser peluquero, que es para lo que sirve. Se pasa la novela tratando de escapar de la fatalidad. Y esto nos pasa un poco a todos. Siempre aspiramos a más. Somos como arcos en tensión, con la flecha lista para ser disparada hacia el futuro. Soñamos, aspiramos a lo más alto, y la realidad nos pone en nuestro sitio. El viaje que íbamos hacer de jóvenes a Itaca o a El Dorado acaba en el bar de la esquina.

¿Todos somos indulgentes al negociar con nosotros mismos?

Sí, salvo los héroes los morales. Raskólnikov en 'Crimen y Castigo' mata a dos viejas y negocia consigo mismo. 'Eran usureras e hice bien en matarlas', se dice. Pero no le vale. Al final debe rendir cuentas ante la sociedad. No es capaz de asumir la culpa. Lo mismo que Edipo, Don Quijote o Hamlet, que son campeones morales. Los que no somos héroes trapicheamos con nosotros mismos y cada vez la culpa nos duele menos. Cometemos una infracción o un crimen y negociamos, como en las películas de Woody Allen cuando quien mata al amante que perturba su paz conyugal está al principio muy afectado pero poco a poco la culpa se difumina. Uno se va acostumbrando a la culpa. Me pregunto a menudo qué pasa con esa gente que atropella alguien, lo mata y huye. Si no lo alcanza la justicia, negociará consigo mismo y estoy convencido de que eso le irá doliendo cada vez menos.

¿También somos indulgentes en la vida pública?

Claro. Ahí está la corrupción, que cada vez nos escandaliza menos. Se está normalizado. Somos demasiado benevolentes. Votamos a partidos corruptos. Nos acostumbramos a lo peor, a qué Trump encarne al demonio, el mal. Pero se normaliza y asumimos que lo que parecía una anomalía, -Trump, Berlusconi...- sea normal. Al principio nos avergonzaba y escandalizaba ver morir a los inmigrantes y refugiados en el Mediterráneo. Pero poco a poco se va asumiendo. Dos inmigrantes ahogados hace años nos dolían más que 200 ahora. Hoy nos ponemos un poco de perfil. Nos duelen, pero no hacemos nada por evitarlo. Uno se resigna a una especie de fatalidad y eso moralmente es terrible.

¿También nos acostumbramos al miedo, lo asumimos?

El miedo define el tiempo y las sociedades en que vivimos. El miedo a perder el bienestar, y el estatus que hemos conseguido. Nunca la humanidad había vivido tan bién como en la últimas décadas. Los que tienen poco temen perderlo. El miedo crea monstruos. Es muy malo. Quien tiene miedo se encomienda al diablo, y miremos los diablos que aparecen en Europa y en muchos lugares. La gente con miedo se hace reaccionaria.

Ese miedo ¿es la gasolina del populismo?

Sin duda. Y del fascismo. De las soluciones mágicas en la era de los charlatanes que ofrecen consuelo y protección. Que impedirán que los inmigrantes entren en tu país, que está por encima de todo, te dirá, como tú, que se salvará si le votas. La gente se entrega a esa especie de delirio.

Parece que el mal acaba siendo más tentador que el bien.

El mal es a veces muy atractivo, el camino más fácil. Cuando la vida te pone a prueba, parece que estás obligado convertirte en héroe o en villano. No sabemos si seremos cobardes o valientes. Pero si la vida te sitúa en una encrucijada, que sea en la madurez, cuando somos dueños de nosotros mismos, pero no a niño con 14 o 15 años como en la novela. El mal es más que tentador. Es seductor, muy atrativo y te hace más poderoso.

El humor ¿es una fórmula de supervivencia o la manera inteligente de afrontar la vida?

Ofrece la posibilidad de mirar el mundo desde un ángulo insólito. Desde el asombro. Es una gran vía de conocimiento. Pero no hablo del humor frívolo, sino del inquietante. Ese humor que, como decía Freud, es la máscara de la desesperación. El que a veces te hiela la sangre y es fundamental para desenmascarar la lógica y los tópicos. Es una vía de conocimiento que saca la luz verdades ocultas. Es fundamental cuando es inteligente. El humor de Cervantes, el de Kafka el Valle-Inclán...el del absurdo de Beckett, no tiene precio. Nos descubre verdades que no podríamos alcanzar de otra manera.