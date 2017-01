'Star Wars: Episodio VIII' ya tiene título

A poco menos de un año para el estreno de la nueva entrega de Star Wars, Lucasfilm y Disney han revelado el título oficial de la cinta. La película, dirigida por ('Looper'), se llamará 'Star Wars: The Last Jedi' ('El último Jedi').

"Tenemos los mayores fans de esta u otra galaxia. Por aprecio a ellos, queríamos que sean los primeros en saber el título del siguiente capítulo de la saga Skywalker" han anunciado en el portal oficial de Star Wars.

La película, que continúa con la trama de 'El despertar de la fuerza', será la última entrega de la saga que contará con la participación de Carrie Fisher como Leia Organa, ya que la actriz falleció tras sufrir un ataque al corazón en diciembre.

La película se estrenará en los cines españoles el 15 de diciembre de 2017.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq