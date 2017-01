Juliette Binoche no se acostumbra a ser una estrella del cine

22/01/2017 a las 19:40

La actriz francesa Juliette Binoche asegura que a menudo no se siente cómoda en el papel de estrella del séptimo arte, según indicó en una entrevista publicada hoy por el diario alemán Berliner Morgenpost. "Hay momentos en los que no quiero ser el centro de atención, aunque es parte del sistema, es parte de mi trabajo", señaló la intérprete, ganadora de un Oscar por su papel de reparto en "El paciente inglés". "Cuando uno alcanza un determinado nivel de reconocimiento, pasa a ser un bien público y a ser valorado como tal. Es muy raro y yo creo que nunca me voy a acostumbrar", declaró. Juliette Binoche se encuentra en la actualidad en Alemania promocionando su última película, "La bahía" ("Ma Loute"), una comedia del director francés Bruno Dumont que cuenta la historia de una familia pobre de mariscadores que reside en el norte de Francia a principios del siglo XX