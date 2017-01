Alejandro Sanz, Raphael y Jarabedepalo, homenajeados en premios Cadena Dial

Actualizada 23/01/2017 a las 16:31

Alejandro Sanz, Raphael y Jarabe de Palo se convertirán en los grandes homenajeados de la XXI edición de los Premios Cadena Dial, que han sido presentados este lunes en una nutrida rueda de prensa junto a otros galardonados, como Melendi, Vanesa Martín, Amaral, Rosana, India Martínez y Sweet California.



Será el 16 de marzo cuando el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife acoja la ceremonia de entrega, que, según se ha desvelado en una rueda de prensa conducida por el locutor y presentador Jaime Cantizano, incluirá actuaciones de los premiados y de otros artistas como Marco Mengoni y Sebastián Yatra.



Además de los citados, también serán distinguidos David Bisbal, Morat, La Oreja de Van Gogh, Fangoria, Luis Fonsi y Antonio José.



Eva Cebrián, directora de emisoras musicales de Prisa Radio, ha incidido especialmente en los premios que a la trayectoria y contribución al pop español de tres artistas, empezando por Alejandro Sanz, cuyo disco'"Más' (1997) cumple 20 años y permanece como el álbum más vendido de la historia del país.



"Es el artista que más ha sonado en Cadena Dial en sus 26 años de existencia y los 10 temas que componen ese disco siguen siendo diez canciones recurrentes e importantes para la radio musical, no solo en España", ha destacado la directiva, que ha confirmado además la presencia del artista madrileño en la gala.



Sobre el premio a Raphael, "un ejemplo de artista", ha dicho que constituye un acto de "justicia" con él, que "hasta ahora no tenía ningún galardón de la emisora".



Finalmente, ha subrayado el homenaje a Pau Donés, alma de Jarabedepalo, quien acaba de alcanzar el medio siglo de vida, solo unos meses después de cumplirse también dos décadas de la publicación del mítico disco 'La flaca' (1996).



Muy dicharachero, Melendi ha agradecido su galardón y ha prometido llevarse "el bañador" a Tenerife. "Todos tenemos en el corazón a esta emisora, que apuesta por el castellano", ha señalado a continuación.



"Es una cadena que se atreve a apostar por los nuevos talentos. Yo he crecido en esta casa", ha destacado Vanesa Martín, quien además ha subrayado que se reivindique "más que nunca" el papel de la mujer, un aspecto que también ha ensalzado Eva Amaral.



Tras recibir el premio MTV 2015 al mejor artista español, este será uno de los primeros galardones importantes que reciba el joven trío femenino de Sweet California. "Ya es un premio estar rodeada de artistas tan grandes con los que nos hemos criado", han dicho sus integrantes.



Especialmente emocionada en la ceremonia se verá seguramente a Rosana, que recibirá el galardón en su Canarias natal. "Me empeñaré en tener papas arrugás para todos", ha prometido ante Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife.



Este ha manifestado la "alegría" de recibir a Cadena Dial para hacer de la isla un lugar "aún más verde y azul" (en alusión a los colores corporativos de la emisora) y ha ensalzado la entrega de los tinerfeños, que agotaron todas las entradas antes incluso de conocer el cartel de la gala.



Aquellos sin entrada podrán seguir la gala de los premios de la segunda cadena más escuchada del país por televisión, en directo a través del canal Divinity y, posteriormente, en radiodifusión, a través de Telecinco.