Víctor Ullate promueve una Casa de la Danza para bailarines sin recursos

Actualizada 21/01/2017 a las 12:54

El coreógrafo Víctor Ullate promueve la la creación de una Casa de la Danza en Madrid para albergar a los niños internados en centros de acogida que no tienen la posibilidad de bailar y carecen de "lo más básico", una familia.



En una entrevista a detallado que la futura Casa de la Danza está impulsada a través de la Fundación para la Danza Víctor Ullate, cuyo objetivo es la promoción del ballet clásico en todas sus facetas, así como la formación técnica y humana de bailarines sin recursos económicos.



Para este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño, logrará que todos estos niños tengan "una gran madre: la danza".



Ullate (Zaragoza, 1947) ha asegurado que "la danza es como un bálsamo para el espíritu" y ha considerado que, "si la gente bailase más, apreciaría más la danza".



Tras una trayectoria profesional de cuarenta años, ha alabado que "por fin" las instituciones valoren la importancia de la danza, especialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha respaldado su ballet.



También ha resaltado que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, tiene "sensibilidad" y acude a los espectáculos, lo que supone "muchos progresos", aunque la situación de la danza en España aún dista años de luz de su consideración en otros países europeos.



"En España prima el fútbol y la gastronomía", ha lamentado, mientras que en otros países "la danza forma parte del espíritu del ser humano".



Con más de tres décadas dedicado a la docencia de la danza, tras crear en 1983 la Escuela de Danza Víctor Ullate, a finales de 2016 fue reconocido en Italia con el Premio Positano de Educación y la próximamente viajará de nuevo a ese país a recoger otro galardón.



"De esa escuela han salido, y siguen saliendo, grandes estrellas de la danza", lo que para él supone "un gran honor", ya que cree que su trabajo ha contribuido a "hacer historia" en un país.



"Lo fácil en esta profesión es irse fuera, yo he recibido muchas proposiciones a lo largo de mi carrera, pero nunca me ha interesado, porque quería dar a conocer este arte, el más completo que hay, porque no necesitas hablar", ha explicado.