Méndez de Vigo confirma que asistirá a la Gala de los Goya

Actualizada 21/01/2017 a las 16:29

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Iñigo Méndez de Vigo, ha confirmado que asistirá a la Gala de los Premios Goya, que se celebrará el próximo 4 de febrero en Madrid, y ha subrayado que el Gobierno es "amigo del cine". Asimismo, ha afirmado que se reducirá el IVA del sector "en cuanto podamos" porque, según ha indicado, "tenemos que cumplir la senda del déficit con Bruselas".



Méndez de Vigo ha visitado este sábado el Museo de Bellas Artes de Bilbao, acompañado, entre otros, del consejero vasco de Cultura, Bingen Zupiria, y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria. También ha acudido al Museo Guggenheim y tiene previsto asistir a la representación de la ópera de Verdi 'Stiffelio' en el Palacio Euskaduna, en el marco de una visita que está realizando a la capital vizcaína este fin de semana, junto a su familia.



Minutos antes de comenzar su visita al Bellas Artes bilbaíno, el ministro ha confirmado, en declaraciones a los medios, que "claro" que asistirá a la Gala de los Goya, del mismo modo que acudió el pasado año a la entrega de los premios del cine español o asiste a las galas de otros galardones.



"El Gobierno aprecia y disfruta la cultura. Cree que la cultura y, especialmente, el cine nos hace disfrutar de la vida, mejores ciudadanos, más libres, nos hace soñar", ha valorado Méndez de Vigo, que ha calificado al Ejecutivo como "amigos del cine" y, según ha afirmado, "animamos a que la gente vaya al cine".



Preguntado por las quejas del sector por el IVA que se le aplica, el ministro ha explicado que ya ha trasladado al sector del cine que "tenemos que cumplir con una senda del déficit con Bruselas".



Méndez de Vigo, que ha indicado que en realidad "el IVA cultural no existe", ha señalado que la industria del libro, "parte fundamental" de la industrial cultural, "tiene un IVA superreducido" y, además, este año se pretende reducir del 21 al 10% el impuesto en los espectáculos en vivo.



"EN CUANTO PODAMOS"



"En el cine, a los cineastas ya les he dicho que en cuanto podamos hacerlo, lo haremos porque nuestra filosofía política es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles para que se lo gasten en lo que quieran", ha manifestado.



No obstante, ha agregado que "también tenemos que pagar los servicios públicos, la sociedad del bienestar, las pensiones" y, al mismo tiempo, "casar las cuentas con Bruselas". "Pero nuestro objetivo es bajar los impuestos", ha insistido.