InExtremis estrena en el Gayarre 'Medida por medida', una versión de Shakespeare

Actualizada 20/01/2017 a las 13:02

El escenario del Teatro Gayarre acogerá el próximo jueves 26 de enero el estreno absoluto de la obra "Medida por medida", de la compañía InExtremis Teatro, una adaptación del texto de William Shakespeare del mismo título dirigida por José Padilla, autor también de la versión.

"Medida por medida", Premio Gayarre al Proyecto Escénico 2017, se exhibirá también el viernes 27 y el sábado 28 de enero, ha informado el teatro pamplonés en un comunicado.

Esta adaptación de Shakespeare, un proyecto gestado en la residencia artística de In Extremis Teatro en el Festival de Teatro Clásico de Olite, aborda, bajo la dirección de Padilla, dicho texto clásico "desde una mirada contemporánea, con la intención de lanzar al público cuestiones tan de peso y tan sostenidas en la historia como la corrupción, la justicia, el chantaje sexual o el poder", destaca el Teatro Gayarre.

"Medida por medida", que transcurre en Viena, es una de las grandes obras de Shakespeare, señala el Teatro Gayarre, que destaca que "no es pura comedia ni pura tragedia, sus cambios dramáticos de tono mantienen en vilo al público".

Uno de los aspectos que mejor valoraron los miembros del jurado fue el equipo artístico de este proyecto encabezado por el director de escena y dramaturgo José Padilla.

El elenco lo conforman cinco intérpretes: Txori García Uriz, Leire Ruiz, Oier Zuñiga, Iratxe García Uriz y Juan San Segundo.

Padilla, licenciado en Arte Dramático por la RESAD, ha obtenido el Premio Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional de España 2013 y el Premio Réplica a mejor autoría canaria por su obra Porno Casero.

Ha traducido y adaptado "Reventado", de Sarah Kane, o "Have I none" (Otro no tengo), de Edward Bond. Entre sus títulos originales se encuentra "En el cielo de mi boca" o "Cuando llueve vodka".

En la primera edición del certamen Almagro Off presentó su dramaturgia "Malcontent", que obtuvo una mención especial del jurado.

Recientemente ha dirigido su propia adaptación de "La isla púrpura", de Mijáil Bulgákov para Buxman y Kamikaze Producciones.

En abril de 2016 se estrenó su versión de "Trabajos de amor perdidos", producción de Fundación Siglo de Oro y el Globe Theatre de Londres.

También una versión libre de "El casamiento engañoso" de Cervantes, bajo el título de "Perra vida", que firma y dirige, ha obtenido el premio "Almagro off". Esta pieza inicia su recorrido por distintos países de Latinoamérica.