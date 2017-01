Actualizada 20/01/2017 a las 15:27

La tercera edición del Festival Pamplona Negra llega este sábado a su fin. Tras cuatro días sumergidos entre crímenes, investigaciones policiales, mucho suspense y sobre todo con la presencia de grandes nombres del panorama nacional y local del género, el festival se despide con una intensa jornada, que tendrá como protagonista a la escritora Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta 2016.



Esta quinta y última jornada del festival, organizado por Fundación Baluarte y Filmoteca de Navarra y dirigido por Carlos Bassas, comenzará por la mañana. A las 11.00 horas tendrá lugar un Taller Infantil de Policía Científica que se celebrará en el Vestíbulo Principal y para el que no quedan plazas disponibles. Dirigido a niños y niñas a partir de 8 años, los participantes de este taller podrán conocer y aprender a realizar técnicas propias de una investigación de la Policía Científica de la Policía Foral.



A la misma hora también se desarrollará un Taller Juvenil de Investigación, dirigido a jóvenes a partir de 12 años (y para el que tampoco quedan plazas), y que impartirá el escritor y jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de Castellón, Pere Cervantes. En él, los participantes investigarán un cibercrimen, aprenderán a defenderse de los ataques en las redes sociales y conocerán las consecuencias que determinadas actitudes pueden acarrear en terceros.



Tras una breve pausa, a las 12.30 horas tendrá lugar una exhibición canina en el hall a cargo de la unidad canina de la Policía Foral, ha informado Baluarte en un comunicado.



La jornada continuará en el Hotel Tres Reyes con una cita gastronómica, a las 14.00 horas, que rendirá homenaje a una cena histórica: la celebrada en el primer festival de Plentzia en 1992, que reunió a algunos de los padres fundadores de la moderna novela negra estatal, como Manuel Vázquez Montalbán o Francisco González Ledesma. Aquel evento gastronómico se celebró en el Casino Aurrera de la localidad vizcaína y el menú fue diseñado por Vázquez Montalbán a partir de las preferencias culinarias de algunos de los detectives más conocidos del género negro.



25 años después, y bajo el título Un cadáver a los postres, la tercera edición de Pamplona Negra rendirá homenaje a aquella cita con una comida diseñada y elaborada por el chef y escritor Xabier Gutiérrez, de Arzak, y por el chef Enrique Martínez Burón, del restaurante Tres Reinas. El menú cuesta 30 euros.



De vuelta a Baluarte, la Sala de Cámara acogerá a las 18.00 horas la sección Diálogo con, en la que la reciente ganadora del Premio Planeta 2016 por la novela Todo esto te daré, Dolores Redondo, ofrecerá una charla. La autora de la Trilogía del Baztán repite participación en Pamplona Negra después de que en la última edición se encargara de impartir la conferencia inaugural. El acceso será libre hasta completar aforo.



Al término de este encuentro con Dolores Redondo tendrá lugar la entrega del premio de la primera edición de Escape Room, El Desafío. Organizado por Pamplona Negra y Carné Joven de Navarra en colaboración con Way Out Room y Logical Escape Room, han participado más de 40 equipos. El equipo vencedor recibirá como premio un lote de libros para que puedan seguir inmersos en historias de misterio y nuevos enigmas y, lo que es más importante, el reconocimiento público a su ingenio y al trabajo en equipo.



Los encargados de entregar el galardón serán Carlos Bassas, director creativo del Festival Pamplona Negra, y Adela González, Subdirectora de Juventud.



Pamplona Negra se despedirá hasta la próxima edición con Film Noir Concert, un concierto dedicado a la música de cine negro a cargo de Ensemble Constrastes, que realizará un recorrido por el cine noir y por algunas de sus bandas sonoras más carismáticas. Esta última cita comenzará a las 19.30 horas en la Sala de Cámara del auditorio pamplonés.