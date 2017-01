Eva G. Sáenz: "La novela negra es el postgrado de la carrera literaria"

Actualizada 19/01/2017 a las 16:52

"Escribir novela negra es como sacar el postgrado de la carrera literaria", asegura la autora Eva G. Sáenz de Urturi, autora de 'El silencio de la Ciudad Blanca', que, con más de 100.000 ejemplares vendidos y una película en proyecto, tendrá en abril su segunda parte, "Los ritos del agua".

Tras cosechar el éxito con 'La saga de los longevos' y otras dos novelas históricas, García Sáenz se "saturó" de leer y escribir en este género y decidió pasar a la novela negra con la 'Trilogía de la Ciudad Blanca', editada por Planeta, que sacará a la venta su segunda entrega el próximo 4 de abril.

Un género que le enfrenta a un reto que le ha "enganchado" como escritora, ya que, explica en una entrevista, "necesitas tener más recursos que en otro tipo de narrativa", aunque reconoce que sus novelas siguen manteniendo un poso histórico.

Si 'El silencio de la Ciudad Blanca' estaba ambientada en Vitoria, su ciudad natal, 'Los ritos del agua' se desarrolla en la capital alavesa pero también en Cantabria, donde situará parte de las investigaciones del protagonista de la saga, el inspector de policía Unai López de Ayala.

En este caso, los asesinatos en serie, que se desarrollan en tiempo real (la investigación se desarrolla en 2016), rememoran un antiguo rito celta llamado "la Triple Muerte" con sacrificios humanos en los que las víctimas eran quemadas, ahorcadas en un árbol sagrado y sumergidas en un caldero.

Ahora las víctimas son mujeres embarazadas y hombres que van a ser padres, explica la autora, que asegura que, a pesar de la dureza de estos asesinatos, su literatura es todo lo "estética" que puede ser una novela negra, ya que da más importancia a la investigación y al porqué se cometen los crímenes que a la "sangre".

Para adentrarse en estos casos, la escritora ha recibido cursos de Criminología en una academia de Policía, los últimos de medicina forense, donde ha visto cosas "tan duras" que no ha querido trasladarlas a sus libros.

"El trabajo de estos profesionales es vocacional porque no puede ser de otra forma cuando te toca pasearte por el infierno", sostiene la escritora, cuyo protagonista es un experto en perfilación criminal, uno de los pocos que existen.

"No me gusta escribir novelas morbosas", indica Eva G.Sáenz, que apuesta más por "lanzar el guante" con un "juego de ingenio" y esconder al asesino en "muchas capas" para no dar pistas, de tal forma que, indica, de los lectores que le han escrito solo dos sospecharon del culpable en 'El silencio de la Ciudad Blanca'.

Para la autora, los asesinos en serie no son más inteligentes que otros pero la experiencia les va haciendo perfeccionar sus procedimientos y, aunque dice que en España no hay muchos (se les considera como tales a partir de tres asesinatos espaciados en el tiempo), "hay más de los que creemos".

Los derechos de esta primera novela de la trilogía ya fueron vendidos para su adaptación cinematográfica, una película que se rodará este año y será estrenada en 2018, afirma la autora.

Aunque cada libro es un caso cerrado, Eva G.Sáenz aconseja leer el primero antes del segundo por las relaciones personales de los protagonistas, ya que el inspector vivirá un triángulo amoroso con una de sus compañeras de trabajo y con su jefa, una subcomisaria.

A pesar de que todo es ficción (sólo el abuelo del protagonista está inspirado en su propio abuelo), la novela está tan documentada en su ambientación que muchos lectores "no entienden que es inventado".

Así, dice, ya hay rutas literarias en Vitoria que recorren los lugares de los asesinatos de la primera novela de la trilogía.