Baluarte acoge el sábado la puesta en escena de 'Ricardo III'

Actualizada 19/01/2017 a las 11:21

Noviembre Compañía de Teatro, con la que el público del Auditorio pamplonés ya pudo disfrutar del Otelo de Shakespeare en abril de 2014, presenta en Baluarte este sábado, 21 de enero, un nuevo título del dramaturgo inglés: Ricardo III.

El montaje, dirigido por Eduardo Vasco y con versión de Yolanda Pallín, tiene como protagonista al actor riojano Arturo Querejeta. Sobre el escenario de Baluarte le acompañarán Charo Amador, Fernando Sendino, Isabel Rodes, Rafael Ortiz, Cristina Adúa, Antonio de Cos, José Luis Massó, José Vicente Ramos, Jorge Bedoya y Guillermo Serrano.

Vida y muerte del rey Ricardo III es una de las cuatro obras que William Shakespeare escribió sobre la historia de Inglaterra, en la que narra la llegada al poder de la casa Tudor y el declive de la familia York. Una historia de crueldad y ambición que llevarán a su protagonista Ricardo, duque de Gloucester, jorobado y deforme, a intentar conseguir a cualquier precio el trono que ocupa su hermano, eliminando todos los impedimentos que pueda encontrar en el camino.

El director del montaje, Eduardo Vasco, defiende la vigencia de este texto de Shakespeare -quinto título del dramaturgo inglés que aborda la compañía- dado que la ambición por el poder "sigue siendo una constante en la política". "Hemos elegido Ricardo III porque nos permite narrar una historia sobre el poder y la ambición ciega, sobre nuestra confianza y la falta de escrúpulos, sobre los fines y los medios y, en definitiva, porque no está tan lejos de nosotros. La realidad que nos rodea contiene elementos suficientes para que asociemos esta historia truculenta a nuestras estructuras de poder y podamos sacar conclusiones sin necesidad de excesivas explicaciones ni redundancias", ha explicado.

Con el fin de acercar el drama shakesperiano a un lenguaje más contemporáneo, la espiral sangrienta de Ricardo III se traslada en el montaje de Vasco a mediados del siglo XX. Fieles al estilo de la compañía, trabajan con el texto en primer plano, defendido por los actores y la música en directo, ha informado Baluarte.

El encargado de firmar el vestuario es el modisto Lorenzo Caprile, que ya ha trabajado en anteriores ocasiones con el director de Noviembre Compañía de Teatro.

Se estima que The life and death of King Richard III, título original de Ricardo III, pertenece al periodo inicial del dramaturgo y que podría haber sido escrita alrededor de 1591. La obra ha sido representada por notables intérpretes de todas las nacionalidades desde 1633 y ha sido llevada al cine en varias ocasiones desde que Laurence Olivier interpretase su versión en 1955.

Las entradas para esta representación teatral, que comenzará a las 20 horas en la Sala Principal, cuestan 24 y 20 euros y se pueden adquirir a través de los canales habituales: en las taquillas de Baluarte, en www.baluarte.com y en el 902 15 00 25. Además, ya están disponibles en las taquillas las entradas del programa Baluarte Joven, que cuestan 7 y 6 euros.