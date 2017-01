Actualizada 18/01/2017 a las 11:20

Tras el estreno este martes por la tarde de Pamplona Negra, Baluarte acoge este miércoles la segunda sesión del festival que aúna literatura, cine e investigación policial del género negro y que durante cinco jornadas es punto de encuentro entre autores y público.

A las 16.00 horas de este miércoles comenzará la segunda sesión del Taller de Novela II que imparte el escritor Carlos Zanón, Premio Hammett 2015 y una de las voces más originales y de mayor calidad del panorama literario estatal, que hablará a los participantes sobre la diferencia entre escribir libros y hacer literatura, ha destacado Baluarte en un comunicado.

A continuación, a las 18.00 horas en la Sala de Cámara, tendrá lugar la primera de las dos mesas redondas que se celebrarán en el marco del festival noir pamplonés. Bajo el título 'Literatura, memoria histórica y género negro', la mesa estará moderada por el sociólogo y escritor Laurentiano Vélez y en ella participarán los escritores Juan Laborda, Ignacio del Valle, Félix Modroño y Carlos Erice.

Tras una pausa, a las 19.15 horas comenzará la segunda entrega de la sección El crimen a escena, en esta ocasión a cargo de Juan Enrique Soto, doctor en Psicología, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y Director de la Sección de Análisis de la Conducta de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (CNP), que mostrará al público cómo funciona el análisis psicológico de la conducta de los criminales en la investigación policial.

La jornada concluirá con el estreno del Ciclo de Cine Negro en esta tercera edición de Pamplona Negra. En concreto, se proyectará la cinta 'Retorno al pasado' (Out of the past), dirigida por Jacques Tourneur en 1947 y que cuenta, entre otros, con Robert Mitchum, Jane Greer y Kirk Douglas como protagonistas. La proyección tendrá lugar en versión original con subtítulos en español y la entrada cuesta 3 euros.

Además, en el vestíbulo de Baluarte se puede visitar hasta el sábado la exposición del pintor Juan José Lazcano con una serie de obras que plasman escenas de crímenes al más puro estilo del género negro clásico: asesinatos, accidentes de tráfico, cuerpos rotos y ensangrentados, arrancados de la vida, tirados sobre el asfalto, en el suelo de un cuartucho, del salón de una casa, de un callejón.

Para asistir al Taller de Novela es necesario haberse inscrito previamente. La entrada a la celebración de la mesa redonda y a El Crimen a Escena será libre (hasta completar aforo).