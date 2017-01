Muere William Peter Blatty, autor de 'El exorcista'

El escritor estadounidense William Peter Blatty, autor de la novela 'El exorcista' y del guión de la película homónima, murió este jueves a los 89 años en Bethesda (afueras de Washington) a causa de un mieloma múltiple, según informaron sus allegados.



El anuncio de su fallecimiento lo hizo el director de la famosa cinta de 1973, William Friedkin, en la red social Twitter, donde le recordó como su "querido amigo y hermano".

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday