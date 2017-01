El espectáculo 'Symphonic Rhapsody of Queen', el 25 de marzo en el Gayarre

Actualizada 08/01/2017 a las 16:12

El espectáculo 'Symphonic Rhapsody of Queen' recalará el 25 de marzo en el Teatro Gayarre de Pamplona con un nuevo montaje, totalmente renovado, después de cinco giras consecutivas en las que esta producción musical llegó a más de 300.000 personas en toda España.



Se trata de una producción que funde la música clásica y el rock en estado puro, de la mano de cinco cantantes, una 'rock band' internacional y la One World Symphonic Orchestra.



Cerca de 60 personas en gira, escenario a diferentes alturas, proyecciones, audiovisuales y una cuidada puesta en escena componen este espectáculo, que ofrece algunos de los grandes temas que Queen interpretó en los mejores escenarios del mundo, como 'We will rock you', 'Bohemian Rhapsody', 'Barcelona', 'Friends will be friends' o 'We are the champions'.



Participan en este espectáculo, entre otros, la cantante, compositora y actriz estadounidense Patti Russo, que fue vocalista de Meat Loaf y que ha compartido escenario con Queen o Cher; el cantante Tommy Heart, que ha estado de gira por todo el mundo con Satuts Quo o Alice Cooper; y Thomas Vikström, vocalista de la banda sinfónica de metal Therion.



'Symphonic Rhapsody of Queen' también brinda la oportunidad de disfrutar de la voz de Pablo Perea, vocalista de la banda La Trampa, y la soprano internacional Graciela Armendariz, dirigida por los directores más prestigiosos en los mejores teatros de Europa.



El espectáculo inicia así la que será su sexta gira, primera de esta nueva etapa, que estará sobre los escenarios entre enero y abril de 2017.