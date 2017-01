Woody Harrelson negocia incorporarse al filme de 'Star Wars' sobre Han Solo

Actualizada 04/01/2017 a las 12:47

El actor estadounidense Woody Harrelson se encuentra en negociaciones para incorporarse al reparto del filme de la saga 'Star Wars' centrado en la figura de Han Solo, informó este martes el medio especializado Variety.



Si las conversaciones llegaran a buen término, Harrelson interpretaría al mentor de Han Solo en su juventud.



El actor Alden Ehrenreich dará vida al popular personaje que inmortalizó Harrison Ford en las películas de ciencia-ficción ideadas por George Lucas.



En el reparto de este filme figuran también Emilia Clarke, conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie 'Game of Thrones', y Donald Glover, que será el encargado de dar forma a Lando Calrissian.



La historia del filme se desarrollará en un tiempo anterior al de 'Star Wars: A New Hope' (1977), al igual que 'Rogue One', el primer proyecto escindido de la saga galáctica y que se estrenó este diciembre.



Los cineastas Phil Lord y Chris Miller dirigirán esta película, aún sin título oficial y que se estrenará en mayo de 2018, a partir de un guión escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.