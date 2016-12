La muerte de George Michael cierra un año trágico para el mundo de la música

27/12/2016 a las 06:00

La muerte del icono del pop británico George Michael durante las vacaciones navideñas se suma a la larga lista de grandes artistas que fallecieron este año, uno de los más trágicos para el mundo de la música.



A continuación, una lista con los principales cantantes y músicos que dijeron adiós en 2016:



David Bowie: La muerte de la estrella del rock el 10 de enero, apenas dos días después de publicar su ansiado álbum 'Blackstar' el día que cumplió 69 años, tomó por sorpresa a sus fans. Fuente constante de innovación, Bowie mantuvo casi en secreto que luchaba contra un cáncer.



Glenn Frei: El guitarrista y cofundador de la banda de rock The Eagles falleció el 18 de enero a los 67 años por una artritis reumatoide, agravada por una colitis ulcerosa y una neumonía. Su grupo es uno de los más exitosos de la historia de Estados Unidos con canciones como "Hotel California".



Paul Kantner: El cofundador de Jefferson Airplane, banda pionera en rock psicodélico, murió el 28 de enero a los 74 años por un fallo multiorgánico tras sufrir un ataque al corazón. Al margen de la música, pasó a la historia por defender el uso de las drogas y contar en un libro su experiencia en la Nicaragua sandinista de los 80.



Maurice White: El fundador de Earth, Wind & Fire creó algunas de las canciones funk más famosas del panorama musical, como 'Let's Groove' o 'Boogie Wonderland'. El grupo formado por músicos negros fue uno de los precursores en romper los tabúes raciales en la música pop: sedujo a blancos sin perder el entusiasmo de los afroestadounidenses. White padecía Parkinson y falleció el 4 de febrero a los 74 años.



Keith Emerson y Greg Lake: Keith Emerson, extravagante tecladista en el uso de los sintetizadores en el rock, se suicidó en su casa de Los Angeles el 11 de marzo a los 71 años. Greg Lake, con quien fundó la banda Emerson, Lake & Palmer, falleció de cáncer el 7 de diciembre a los 69 años.



Prince: El icono del pop y autor de canciones como 'Purple Rain' que marcaron un antes y un después en el mundo de la música, falleció el 21 de abril a los 57 años en su casa de Minnesota por una sobredosis accidental de potentes analgésicos. Su muerte dejó huérfanas a varias generaciones que se inspiraron en su transgresora forma de entender y vivir la vida.



Leonard Cohen: El poeta y cantante murió el 7 de noviembre a los 82 años tras marcar a millones de personas con su espiritualidad y su canto al amor. Su familia anunció su desaparición después de enterrar al artista en su ciudad natal de Montreal. Al igual que Bowie, Cohen publicó su último y esperado álbum "You Want It Darker" semanas antes de morir.



Sharon Jones: Considerada una de las embajadores del soul y el funk, a la que algunos llegaron a llamar la James Brown femenina, murió de cáncer el 18 de noviembre a los 60 años.



Rick Parfitt: El guitarrista de Status Quo falleció el 24 de diciembre a los 68 años tras sufrir una grave infección.

​​​​George Michael: Una de las mejores voces del pop británico, primero en los 80 con el dúo Wham! y luego en solitario, falleció en su casa de Londres a los 53 años el día de Navidad. El cantante de 'Last Christmas' y sufrió problemas de salud y con las drogas.