Actualizada 20/12/2016 a las 15:24

Los británicos The Cult tocarán en la próxima edición del Azkena Rock de Vitoria donde presentarán su último trabajo 'Hidden City' y repasarán algunos de los éxitos de su carrera.

La organización de este festival ha confirmado este martes la incorporación de esta banda al cartel del Azkena Rock 2017, en el que también estarán John Fogerty, The Hellacopters, The Meteors, Tygers of Pan Tang, Bloodlights, The Soulbreaker Company, Pat Capocci y Loquillo.

The Cult, formación influenciada por Led Zeppelin, The Doors o AC/DC, esta considerada como la banda que hizo resurgir el 'hard rock' británico.

Esta banda liderada por Ian Astbury surgió a mediados de los 80 en Bradford (Inglaterra) como Southern Death Cult con un estilo rock gótico, aunque después derivó hasta el 'hard rock' y cambió su nombre por The Cult con el fin de dejar de lado cualquier connotación de su anterior estilo.

Los primeros temas de la banda reflejan el interés de Astbury por los indios nativos americanos, en cuyo honor eligió el primer nombre del grupo. En 1985 la banda conoció el éxito con 'She Sells Sanctuary', seguido de otros como 'Rain', 'Revolution' y 'Love Removal'.

La falta de entendimiento entre los miembros de la banda ha provocado su disolución en dos ocasiones (1995 y 2002). En 2005 se volvieron a reunir para una gira mundial que les reportó un éxito mayor del esperado.

En 2007 el líder de la formación dejó de lado a Riders on the Storm, con quienes había estado girando de manera simultánea, para dedicarse en exclusiva a The Cult.

Ese mismo año publicaron su trabajo 'Born into this', en 2012 sacaron al mercado 'Choice of Weapon' y en junio presentarán en Vitoria su último trabajo 'Hidden City'.