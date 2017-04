Actualizada 28/04/2017 a las 14:35

26 DE JUNIO DE 2016

Es martes 21 de junio, a mediodía. Tras hora y media larga rememorando capítulos de su vida, Jose se retrepa en el desgastado sofá del vestíbulo de la Escuela Navarra de Teatro y mira a Concha, su “mitad”, con esa complicidad que otorgan 53 años de matrimonio. “¡Qué vida hemos tenido más rara... ¿No? Pero muy interesante”. Ella se carcajea por enésima vez durante la entrevista. Donostiarras, bailarines en Holanda, coreógrafos y fundadores de la primera compañía de danza contemporánea en España (Anexa) y más tarde profesores de danza, aterrizaron en el Conservatorio de Pamplona en 1980 para enseñar a generaciones de bailarines navarros. Crearon una compañía en la academia: Yauzkari, que revolucionó como nunca antes el paisaje de la danza profesional en Navarra.





¿Cómo y cuándo llegaron a la danza?



Jose Lainez (JL): Por casualidad. Un día, tendría 16 años, pasaba con un amigo bajo el conservatorio y me dijo: en el último piso hay danza ¿quieres subir? Fui y me gustó.



Concha Martínez (CM): Lo mío fue algo así. Tendría 12 años, estudiaba música en el conservatorio. Un día le vi a una amiga unas zapatillas de ballet en la carpeta de los libros. La acompañé a la clase. Subí y me quedé.



¿Sorprendió en casa que hicieran ballet?



JL: Yo no tuve problema. Era un tío muy raro. Todavía lo soy. No me gustaba salir mucho, ni ir a sitios concurridos. Recuerdo que iba mucho al cine Trueba. Como era sesión continua, salías del colegio y te metías con la merienda. También me gustaba mucho dibujar. Me inventaba tebeos.



CM: Mi madre era amante de la ópera y la literatura. No puso ningún reparo. Al contrario. Era modista y me hizo las zapatillas. Porque no teníamos un duro.



JL: Las vendía un zapatero en calle Puerto.



CM: ¡Horrorosas! Las de mi madre eran mucho más bonitas.



El ballet es muy exigente. ¿No dudaron?



CM: ¡Nunca!



¿Cuánto tiempo dedicaban en clase?



CM: Muy poco para lo que hay que dedicar. ¿Qué íbamos? ¿Tres días a la semana?



JL: Mo sé. A mí, no me cobraban las clases. Como era chico y no había ninguno...



Necesitaban alguno para los portés.



CM: ¡Exacto! (ríe).



JL: Si era muy delgado... No tenía fuerza.



Las chicas se lo rifarían, ¿no?



JL: Nooo... Era muy tonto. Yo iba a bailar y punto. Lo demás me daba igual.



CM: (ríe). Era guapo, como sigue siendo. Pero era muy callado.



¿Cuándo se hicieron pareja?



JL: ¿Al año de estar yo allí?



CM: ¡Más!



¿Quién tiró los tejos a quién?



JL: Empezamos a bailar juntos en festivales de fin de curso. Y que si te acompaño a casa...



CM: Imagino que nos ponían juntos por la estatura. Había chicas más altas que él. Yo soy mucho más baja, pero al bailar en puntas, subes todo tu pie. Venía muy bien para los pasos a dos.



Y así... hasta hoy, que vamos a hacer 53 años casados.



Los chicos son la rara excepción en las escuelas de danza. ¿Por qué? ¿Seguimos con el cliché de que es algo muy femenino?



JL: No. Ahora se está haciendo un tipo de danza muy viril. Incluso las chicas.



CM: Pero eso pasa en todo el mundo ¿eh? En París, en Amsterdam. Siempre hay muchas más chicas que chicos.



JL: En Anexa, estuvimos tantos chicos como chicas. Porque coincidió que algunos chicos hacían danza folclórica y ballet a la vez.



CM: Aquí , no. Los chicos venían del teatro.



JL: Pero, por el estilo de danza que yo hacía.



¿Valora más la interpretación?



JL: Me da igual que sean bailarines o no. Me basta con que muestren sus sentimientos. Luego, que se muevan mejor o peor, ya...



CM: Sí que hay que tener técnica. Pero luego olvidarse de ella para poder expresar lo que el coreógrafo quiere. Que no parezca una danza académica.



JL: Todo el mundo cuando habla de danza piensa en los saltos, las piruetas, etc. Yo parto de que estar quieto en un escenario ya es una técnica. Luego el movimiento ya vendrá. Siempre que sea muy real lo que haces, que no parezca postizo. A los bailarines del Nacional Ballet holandés, les veías en la barra y era precioso. Para las fotos, perfecto. Para bailar, no. ¡Era de una frialdad...!



CM: Sí, pero en todas las artes, hay que estudiar. En la danza no hay bailarín que se libre de su clase diaria, aunque seas Baryshnikov.



¿A quién se le ocurrió irse a Holanda?



JL: Un año vino el ballet nacional a los festivales que hacían en la plaza de la Constitución. Y nos gustó.



CM: Gustarnos, no. ¡Nos volvió locos!



JL: Antes hicimos una audición con la compañía de Antonio Ruiz. No teníamos ni idea de baile español. Pero teníamos mucha cara, creo yo. Dijo que nos hubiera cogido si supiéramos tocar palillos (castañuelas).



CM: ¡Ah, sí! (Se carcajea).



JL: Sabíamos que los holandeses se alojaban en el María Cristina. Fuimos y preguntamos por la primera bailarina: Nina Vyroubova. No tenía ni idea de español. Vino la secretaria y nos dijo que podíamos hacer una prueba, pero que ese día salían para Santander. Nos llevó mi hermano con el 600. Hicimos la prueba en la plaza porticada, con toda la compañía sentados en las butacas. Y nosotros, arriba, con la directora. Y no pasamos ninguna vergüenza ¿Te acuerdas?



CM: Teníamos que parecer tontos. Nos sabíamos los pasos: plié, tandu... Pero, entre los nervios y la manera de pronunciar tan perfecta de la directora, Sonia Gaskell, rusa, una eminencia de la danza clásica...



Imagino la escena... (Risas).



JL: Lo importante es que nos cogieron como aspirantes en la compañía. Os advierto que en Holanda hace mucho frío, nos dijo.



CM: Dijeron que mandarían una carta con las condiciones. Tardó seis meses. Y estaba en holandés. Fuimos al cónsul y nos dijo que nos iban a pagar una miseria. Que con eso no vivíamos en Holanda.



JL: Por eso vino la madre de Concha.



¡Cómo! ¿Se fueron con su madre?



CM: Y luego ella se quedó allí trabajando. Consiguió un empleo en el hotel Hilton.



¿Dónde vivían?



JL: Alquilamos dos habitaciones en una pensión. Una para ellas y otra para mí .



CM: Al año siguiente ya nos casamos. Cuando vinimos de vacaciones. En el Buen Pastor, el 29 de julio de 1964.



¿Cómo fue la experiencia holandesa?



JL: El primer año nos veían cansados y nos llamaron la atención. Al ser españoles, pensaban que estábamos todo el día de juerga.



CM: Sobre todo, a mí. Me tocó una profesora muy dura, con unas clases de un nivel al que yo no llegaba ni por el forro. Hacía todo lo que podía, pero no aguantaba las clases. Y mucho era porque comíamos muy mal.



Así que fue más duro para Concha.



JL: Es que ella se tomó la danza muy en serio. Yo menos. ¿Verdad? Yo tenía muy claro que no me gustaba eso de saltar y dar tantas piruetas. Buscaba tener lo justo para seguir bailando en la compañía. Ella era muy técnica: tenía que ser precisa.



CM: Porque yo tenía un handicap: era bajita. Algo tenía que tener para poder bailar. O eres muy bueno o prescinden de ti, porque cada año hay renovación de contrato.



¿En qué idioma se entendía la compañía?



CM: Había gente de todo. Los únicos españoles, nosotros. Al principio era de chiste. Pero la danza tiene eso. Puedes tomar clase de un profesor aunque te hable en ruso.



JL: Yo, de holandés, no aprendí nada.



Si la compañía era solo de clásico, ¿de dónde bebieron ustedes la danza contemporánea que luego importaron a España?



JL: El repertorio era muy clásico: los lagos, las giselles, etc... Concha estuvo con un montón de profesoras rusas que venían a montarlos. Pero también pasaban por la compañía los coreógrafos más modernos del mundo en ese momento: Bejárt...



CM: ¡Balanchine, sobre todo! Después del New York City Ballet, del que era el coreógrafo, para la que más montajes hizo fue para el Nacional holandés. Balanchine y Béjart hacían neoclásico. Te permite licencias. Salirte del canon de lo clásico.



JL: Además, el contemporáneo tiene su técnica también. Todo es muy medido.Cualquiera no puede improvisar así por las buenas. A mí, el que me cambió mucho como bailarín fue Rudy Van Dantzig.



¿Le hizo ver más allá de lo clásico?



JL: Sí, empecé a trabajar en todos sus estrenos. Tenía una visión más social, más realista y, sobre todo, cinematográfica de la danza.



CM: Y temas que nunca se habían abordado hasta entonces: homosexual, la familia...



JL: Tuve la suerte de bailar uno de los ballets contemporáneos más importantes de Rudy: Monumento a un muchacho muerto.



Para ser una compañía clásica, los holandeses ya arriesgaban. ¿Qué tal acogía el público esas obras?



JL: Había de todo. La que peor fue la de Koert Stuyf. Nos tiraron naranjas y todo. Entonces empezaban los Rolling, Bob Dylan, Donovan, y él usaba esa música. Vi subir un señor de frac al escenario y aletear con las manos, como diciendo ‘tenéis que hacer esto’ (en alusión al ballet clásico).



CM: Ellos no sabían qué música iban a tener para bailar. Pero, como era el Ballet Nacional, la gente le reconocía un valor a aquello.



¿Cómo se consigue un resultado coherente con la improvisación en la danza?



JL: La improvisación también es una técnica. Éramos gente, ya todos, con una experiencia, y habíamos ensayado un montón de cosas. Podías bailar lo ensayado como querías. Un trozo, al principio, un día. Otro día, al final. El coreógrafo habla mucho, explica mucho, te trae fotos, libros... Y tú en tu interior te vas formando una idea. No contaba ninguna historia, pero podía haber muchas.



CM: Becky Siegel (dirige la compañía de danza ‘Tempomobile’) se dedica mucho a eso aquí en Pamplona.



Los pies de un bailarín no tendrán mucho que envidiar a los de un futbolista. Por lo castigados, digo.



JL: Yo no tengo mal pie. Aunque he bailado tanto descalzo que antes, que fumaba como un carretero, apagaba las colillas con el pie.



CM: Es cierto. Yo, en cambio, he trabajado mucho menos contemporáneo que tú.



JL: Pero las puntas...



CM: Al principio, sí que duele.Las niñas sufren. Pobres... Pero, si tienes fuerza en el pie y lo desarrollas muscularmente, lo llevas bien. Luego, cuando dominas eso, es una gozada bailar en puntas.



¿Qué supone el embarazo en la carrera de una bailarina?



CM: En mi caso, renuncié. La compañía me renovó después de dar a luz a los gemelos. Hubo que elegir. O mandamos los niños a España con las abuelas, o les digo que no. Me quedé con los niños. Es que ni lo dudé.Una cosa es que trabajes en un sitio y a las ocho vayas a casa, que puedes recurrir a una guardería, pero en la compañía estábamos metidos todo el día y viajando. Ese año, en Amsterdam, aproveché para ver otros ballets. Porque cuando actúas, en los coulisses (bastidores) no ves. Entonces vi que me interesaba mucho la pedagogía. Al volver a San Sebastián, Peter Brown me ofreció dar clases a los mayores un par de días a la semana.



¿Por qué regresaron a España?



JL: Después de nacer los niños, yo estuve un año más bailando allí. Pero estaba mucho tiempo fuera de casa. Todo el día de gira. Llega un momento en que la compañía llega a ser casi como una fábrica. Vas a bailar el ‘lago’... Ya lo has bailado cien veces. Me cansé. No fue por nada personal.



CM: Pero eso le duró seis meses. Porque enseguida empezó a coreografiar.



PIONEROS DE LA DANZA



En verano del 68, los Lainez regresaron a su San Sebastián natal, con los gemelos. Mientras Concha daba clases de ballet, José reemprendió otra de sus pasiones: el dibujo. Hacía viñetas en el periódico donde trabajó su padre. Y le contrataron para ilustrar la Gran Enciclopedia de Auñamendi.



CM: Jose dibuja muy bien. Aquella editorial le pagaba de maravilla. Se pasaba todo el día por ahí con los críos. A las 8 se ponía en una mesa y pin, pan, pin, pan... Tantos dibujos.



¡Qué chollo! ¿Cómo se les ocurrió embarcarse en eso de montar una compañía?



CM: Un día, Peter me dijo que ya no fuera más a dar clases. Sin más explicación. Los mayores me dijeron: ‘si pones una academia nos vamos contigo’. Había una chatarrería al lado de casa, pusimos cuatro maderas y abrimos. En realidad, no dimos ni un mes de clase. A los pequeños que se apuntaron los mandamos con Peter. Y nos quedamos con los mayores. Ahí nació Anexa.



Su propia compañía. ¿Apuesta de riesgo?



JL: Tampoco fue tanto. Era simplemente montar ballets. A ver qué sale... Además, yo seguía dibujando y de eso vivíamos. Ensayábamos a las 7 o las 8, hasta las 10 o las 11.



CM: José tiene mucha fuerza para coreografiar. Los bailarines se entusiasmaron. El primer año ¿Qué hicimos? ¿Cuatro coreografías? Y fue un boom.Teníamos fans y todo.



JL: Estrenamos en el Victoria Eugenia, en junio de 1970, junto al Orfeón Donostiarra. Y fue una locura. Las colas daban la vuelta a la plaza. Llegamos a bailar un paso a dos con dos bailarines con mallas blancas en el altar de la iglesia de Santa María.



CM: Nos lo pidió el cura.



Pero seis años después, Anexa se disolvió...



JL: El problema está en que nunca nos ha apoyado nadie. No había un duro. Lo poco que se sacaba de las funciones era para pagar a los técni cos.



CM: La gente no cobraba un duro ¿eh? Como en Yauzkari. Todos estaban “obligados” a ensayar a diario de diez a dos de la tarde. Y nadie cobraba nada.



JL: Llegamos a estar que no teníamos más que una peseta en el bolsillo entre los dos.



¿En serio? ¿Cuándo?



CM: Cuéntalo bien, Jose. Albert Boadella nos vio un día con Anexa en Donosti e hizo gestiones en el Capsa, un teatro de vanguardia en Barcelona. Nos contrataron para una semana. Era a taquilla y solo daba si llenabas. El director del Institut de Teatre estuvo en una función y quiso que Jose fuera a dar unas clases. En lugar de cobrar, Jose pidió que pagara el alquiler de una casa en La Floresta para vivir la compañía. Éramos diez. Estuvimos en Barcelona todo un año. Los niños se quedaron con los abuelos. Íbamos con la furgoneta de un sitio a otro. El dinero que se sacaba de los bolos, lo empleábamos en comer.



JL: Teníamos una locura por la danza todos. Lo importante de Anexa es que introdujo la danza contemporánea en España entonces.



Cierto. Dicen de usted que es el ‘padre’ de la danza contemporánea en España.



JL: Sé que sí. Pero bueno... Como hacía lo que me gustaba, me daba igual si era el padre o el abuelo. Yo qué sé. (Se carcajea)



CM: Eso llegó de forma natural. Luego te pusieron el cliché. La prensa; los críticos...



JL: Fue porque la danza de Anexa entró en el circuito del teatro independiente. Eso aquí no se había visto. Había que ir al otro lado de los Pirineos.



¿Cuándo ficharon por el Institut de Teatre?



CM: A final de 1973, pidieron a José que fuera a dar unas clases de clásico. El estaba ocupado con un montaje en Bilbao y me envió a mí. Fui y me ofrecieron quedarme como profesora. Y ahí vino la estabilidad.



Un sueldo fijo al mes. ¡Increíble! ¿No?



CM: Es más, cuando vino Tarradellas a España nos hicieron un examen a todos los profesores y nos hicieron funcionarios.



¿Disolvieron Anexa al entrar de maestros?



JL: No se disolvió. Como la función no se hizo, se desperdigó un poco todo el mundo.



CM: No fue una cosa buscada. Vino rodado. Así ha sido todo siempre en nuestra vida.



¿Y Navarra?



CM: Pascual Aldave, el director del Conservatorio, nos ofreció venir de profesores. Pusimos la condición de formar una compañía.



JL: ‘Vamos, siempre y cuando podamos bailar’ le dije. En Barcelona no podíamos.



CM: Él aceptó. Así nació Yauzkari (término euskérico de Valcarlos que significa ‘el que salta’ y, por extensión, identifica a las cabras), Y de aquí ya no nos hemos movido.