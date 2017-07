FR9, la comunidad de juegos online más popular

Actualizada 30/06/2017 a las 15:09

Con el verano encima, los juegos online se convierten en un pasatiempo fantástico que nos ayudará a disfrutar durante esos ratos de descanso entre las distintas actividades. Es por ello que debemos conocer algunas de las mejores páginas pero, ¿por qué conformarse tan sólo con eso? FR9 es la respuesta a todas vuestras plegarias, y es que aúna todo lo mejor de una página de juegos online con una de las comunidades más activas y divertidas del momento. En esta ocasión te invitamos a que conozcas algunas de las particularidades de esta página tan completa y con tantas ideas que os encantarán.

FR9 es tu comunidad online de amigos

No hay nada mejor que llegar a casa tras un día duro de trabajo y repantigarse en el sofá, pero lo cierto es que muchas veces acabamos matando el tiempo y perdiéndolo sin disfrutar, sino que simplemente estamos ahí, sin hacer nada… Ese es el momento perfecto para sacar rendimiento a nuestros ratos de “relax”, y para ello os aconsejamos que echéis un vistazo a los Juegos Fr9, un entorno fantástico que no sólo se centra en los juegos online, sino que además también se trata de una comunidad a través de la cual podremos conocer y entablar amistad con un montón de gente.

Estos amigos formarán parte de nuestros grupos, ya sea a través de los juegos o simplemente para pasar el rato con ellos, además de que el sistema cuenta con un método a través del cual, si permitimos la localización, podrá localizar a otros jugadores que haya en nuestra zona, garantizando en todo momento la privacidad, ya que podremos elegir si queremos o no ser identificados.

Lo único que tenemos que hacer en FR9 es crear una cuenta y ya estará todo dispuesto para empezar a jugar las partidas online más emocionantes, además de que también vamos a tener la posibilidad de participar en fantásticos sorteos que se celebrarán cada cierto tiempo entre todos los participantes, de manera que no sólo nos vamos a divertir un montón, sino que además también vamos a poder llevarnos a casa un interesante recuerdo como uno de los fantásticos Samsung Galaxy S5 que se encuentran en estos momentos en sorteo.

Otro de los detalles interesantes es que vamos a poder formar parte de un ranking con los mejores jugadores para cada especialidad, de manera que será un interesante reto competir contra aquellos que están en lo más alto para conseguir arrebatarles el puesto.

Como podéis ver, se trata de una plataforma de juegos online con un montón de ingredientes que son los que permiten que se diferencie por completo de las demás, ofreciendo algunos alicientes muy interesantes con los que disfrutaremos y nos engancharemos mucho más.

Sin duda alguna estamos ante lo que se va a convertir en una de las principales atracciones online para este verano, y es que hablamos de una comunidad de juegos online que cuenta con más de cinco millones de usuarios, lo cual se entiende tendrá personas de todo tipo, incluso esas que buscamos y que se adapten a nosotros, ya que sabemos que no es fácil encontrar gente maja y que sólo quiera pasarlo bien.

Además, la comunidad tiene mucho movimiento, ya que cada día entran a ella más de 40.000 usuarios diferentes, con lo cual podremos estar en constante contacto con todos aquellos amigos que vayamos conociendo mientras jugamos y, por qué no, crear nuestro propio grupo de amistades por Internet.

Y lo mejor de todo es que vamos a poder gestionar a todos estos amigos, de manera que tendremos la posibilidad de añadirlos a nuestro listado de conocidos, además de que, si hay alguien por ahí que no nos gusta o no nos cae bien, lo único que tenemos que hacer es colocarlo en la lista negra y así ya no volveremos a saber nada acerca de su existencia en la comunidad. En definitiva, un filtro de seguridad que además nos permitirá estar mucho más cómodos en la plataforma y disfrutar aún más de sus múltiples funciones.

Los mejores juegos multijugador de FR9

Pero además de la comunidad, también vamos a poder disfrutar con los mejores juegos multijugador de los que tendremos una gran cantidad entre los que elegir.

Una vez que nos encontramos en la página y hemos iniciado sesión, tendremos frente a nosotros algunos de los juegos más divertidos entre los que podremos elegir en base a nuestros gustos y, por supuesto, nuestra capacidad para vencer al oponente. Si observáis bien, debajo de cada imagen de cada juego veréis un apartado en el que nos indica el número de jugadores que hay online en ese mismo instante, de manera que podremos conocer de un vistazo el juego que está siendo más popular en ese mismo momento.

En cuanto a los juegos, uno de los más populares es el Bingo Gratis FR9, un juego en el que irá saliendo una serie de números y deberemos comprobar si figuran en nuestro cartón o cartones, y en caso de ser así, será imprescindible que sean los nuestros los primeros que salgan si queremos ganar la partida.

Pero también vamos a encontrar un montón de juegos de cartas online entre los que elegir, incluyendo el mus, el tute, el chinchón y el Poker Texas Gratis entre muchos otros juegos clásicos online.

En esencia, si estáis buscando algún sistema para pasarlo bien este verano y disfrutar tanto de los mejores juegos online como de una gran comunidad que cada vez tiene más seguidores, no hay duda alguna de que FR9 es lo que estáis buscando, y es que vais a poder disfrutar de momentos fantásticos a la vez que conoceréis a nuevos amigos, y si permitís localizar por zona, también se podrán convertir en vuestros amigos en la vida real, es decir, fuera de la plataforma, así que no esperéis más y comenzad a disfrutar de esta fantástica comunidad de juegos online.