Imanol Arias vuelve al teatro tras 24 años con 'La vida a palos'

Tras 24 años sin hacer teatro, Imanol Arias regresa a los escenarios con 'La vida a palos (Testamento)', una obra que le dejó su amigo Pedro Atienza poco antes de morir y a la que el dramaturgo José Manuel Mora da forma para adaptarla a los Teatros del Canal del 4 al 22 de julio.



"El teatro no es como montar en bicicleta, es un arte muy sensible. No hay una mecánica que dure tantos años, por lo que estoy incipiente. Esta propuesta tiene una gran belleza en su montaje debido a que lo ha hecho un artista y tengo muchas ganas de llevarlo a cabo", ha afirmado este martes Arias (León, 1956) en la presentación de la obra ante los medios.



'La vida a palos' es una recolección de fragmentos de historias de Atienza (Madrid, 1955 - Córdoba, 2014) que, en forma de relato, invita a conocer el mundo del flamenco y trata la relación paterno filial de un personaje que viaja por distintas geografías desde los años 80 hasta el presente, teñido con el "fatalismo característico del mundo gitano", ha explicado Arias.



El texto de esta obra póstuma llegó a sus manos "de repente" por parte de su "compañero de palos, de noches y de aventuras", quien solo le hizo una "breve llamada" para avisarle de que iba a recibirlo, ha contado.



Según Arias, cuando leyó el relato sintió "la esencia del flamenco" en esos "trozos de vida" que había retratado el autor; sin embargo, el actor no sabía qué hacer con ello y le preguntó cuál era el propósito de esa obra.



"Cuando le llamé, me dijo con una sensación de premonición que yo debía hacer teatro y que él necesitaba dejarle algo a los suyos. Ya que les había dado tanto sufrimiento, qué menos que dejarle un poco de vida", ha rememorado.



Atienza le dijo a Arias: "Tú sabes representar vidas, debes hacerlo", una "exigencia" antes de morir que el actor, a pesar de la "falta de tiempo" y su "ocupada agenda", finalmente ha conseguido llevar a cabo.



"La vida me ha llevado al castigo agradable de estar tantos años con un proyecto televisivo. A pesar de que he intentado hacer cine o hacer teatro de nuevo, siempre todo iba en contra. Sin embargo, ahora estoy recuperando este ejercicio y estoy entregado a lo que sea", recalca el actor, conocido por su papel protagonista en la serie "Cuéntame".



El dramaturgo José Manuel Mora (Sevilla, 1978) ha sido el encargado de "coser" esos trozos de historia y ponerlos en diálogo con otros textos suyos para formar una estructura teatral.



"Pedro Atienza es un gran recolector de momentos fugaces de vida y un gran orfebre del lenguaje. Con este texto, realiza un homenaje a la ecléctica Madrid de finales del XX, hablando de la dificultad de conciliar el arte con la familia y la importancia de lo que dejamos a los que nos suceden", ha explicado Mora.



La función cuenta con la dirección y coreografía de Carlota Ferrer, quien se ha declarado "orgullosa" de trabajar con un actor que admira debido a su "absoluta humildad".



"Es una obra muy interesante que entremezcla mundos de ficción y realidad, viajando por muchos espacios. Hay algo muy cinematográfico en la puesta en escena e interpretación", ha apostillado.



Respecto al elenco, no se ha confirmado ningún actor más que el propio Arias, ya que estaba previsto que fuese su propio hijo el que interpretara el papel de primogénito, pero ha tenido que dejarlo "por ahora" debido a un "importante proyecto audiovisual internacional", ha revelado Arias.



Este montaje se representará también en Bilbao del 28 de junio al 8 de julio, recorriendo posteriormente Argentina, Uruguay y Chile para, finalmente, concluir en Barcelona en octubre.

