Gastronomía y música, unidas en el Navarra Sur Festival de Tudela

La música no estará sola durante el Navarra Sur Festival, que se celebrará en Tudela los próximos días 1 y 2 de junio, ya que su promotor, Anselmo Pinilla, presentó el lunes un completo programa de actividades para esos días en el que la gastronomía será otro de los pilares de un ciclo que surge con la idea de continuar y con “la calidad y la participación de la ciudad” como premisas para que la gente “disfrute”, señaló.



Pinilla, que estuvo acompañado de la concejala de Juventud, Silvia Cepas, en la presentación del programa, que tuvo lugar en Castel-Ruiz, anunció que se han preparado nueve actos paralalos en torno a la música. Estos se han dividido en cinco apartados (Navarra Sur Festival, que tendrá como cabezas de cartel a Loquillo -viernes- e Izal -sábado-; Ciudad, Juvenil, Familiar y Gastro). En estos actos paralelos destacan un pincho pote amenizado por una banda, talleres de música, cuenta cuentos, una cata de vinos, un vermut musical, etc. Asimismo, se ha organizado un concurso fotográfico sobre el festival con cinco categorías, y durante los dos días hosteleros de Tudela presentarán una variada oferta gastronómica en la zona de conciertos.



12 GRUPOS MUSICALES



Lo principal, la música, tendrá como nombres propios en el paseo del Prado a Loquillo, que actuará el viernes en el escenario Ámbar a partir de las 23 horas, mientras que Izal hará lo propio el sábado a las 23.15 horas en un show “espectacular a nivel visual y sonoro”, explicó Pinilla. Junto a ellos, en la orilla del Ebro tocarán Mundo de Tulsa DJ, Los Moths, Rufus T. Firefly, La Niña Hilo, Nüu DJ, Davma DJ, Los Flamingos, Ángel Stanich, The Repente Jons y We Are Not DJS.



Asimismo, Pinilla aprovechó la presentación para señalar que sólo quedan 12 de los 500 abonos a la venta, y que para el sábado, cuando actuará Izal, llevan vendidas unas 2.600 entradas, por las 1.200 que han vendido el viernes -Loquillo-, unos números que le hacen estar muy contento. Tal y como señaló Silvia Cepas, era un proyecto ambicioso, pero que “ha superado las expectativas”.

CLAVES



Jueves, 31 de mayo

20 horas Pincho-pote amenizado por Udeska Brass Band por el Casco Antiguo.



Viernes, 1 de junio

18 horas Taller con músicos locales del festival en el patio del centro cultural Castel-Ruiz.

20 horas Apertura de puertas del Navarra Sur Festival, en el paseo del Prado.

20 h. Mundo de Tulsa DJ (escenario quiosco).

20.30 h. Los Moths (escenario Ámbar).

21 h. Mundo de Tulsa DJ (Quiosco).

21.20 h. Rufus T. Firefly (Ámbar).

22.30 horas La Niña Hilo (Quiosco).

23 horas Loquillo (Ámbar).

1 horas Nüu DJ (Quiosco).



Sábado, 2 de junio

11.30 h. Storytime en la calle Herrerías, junto a la biblioteca.

12 h. Cata de Vinos de Navarra en Letras a la Taza (5 €).

13 h. Vermut y concierto de Señoras y Bedeles en los bares Amadeus, La Calle y Bolkestr 1.

17 h. Concierto Al son del flamenco en la plaza Mercadal.

18 h. Partida de Scrabble en Letras a la Taza.

19.30 h. Apertura de puertas del recinto de conciertos, en el paseo del Prado.

19.30 h. Davma DJ (Quiosco).

20 h. Los Flamingos (Ámbar).

20.40 h. Davma DJ (Quiosco).

21 h. Ángel Stanich (Ámbar).

22.15 h. The Repente Jons (Quiosco).

23.15 h. Izal (Ámbar).

1 h. We Are Not DJS (Quiosco).



Entradas Continúan a la venta en la página web www.navarrasurfestival.com. Quedan disponibles 12 abonos a un precio de 50 euros; mientras que las entradas para el viernes valen 28 euros; y 30 las del sábado



Photo Rally Paralelamente al festival se celebrará un concurso fotográfico. Se dividirá en cinco categorías (Mejor foto de grupo, mejor foto solista, el público, mejor foto del área de actividades, y mejor foto hecha con el móvil). Inscripciones en www.navarrasurfestival.com.



Viajes La empresa Divertis ha puesto en marcha un servicio de transporte a Tudela con motivo del festival. Los autobuses saldrán desde Pamplona, Peralta, Marcilla, Lodosa, San Adrián, Tafalla, Estella, Logroño, Calahorra, Zaragoza, San Sebastián, Vitoria y Miranda de Ebro.

